İsviçre hava yolları Swiss, uzun mesafeli uçuş filosunu yenilerken, yeni birinci sınıf "Swiss Senses“ adlı, mahrem odalar hazırladı.

2026’dan itibaren önce Airbus A350, ardından Boeing 777’de başlayacak yeni hizmetin adı; Swiss Senses. Amacı ise, First Class’a mahremiyet.

Benzer projeyi Alman Lufthansa da hayata geçiriyor.

İÇERİDEN KİLİTLE, YAZIYI AS

Her süit oda içeriden kilitlenen bir kapı ile diğer yolculardan ayrılıyor.

Tek başına ya da iki kişilik odalar olacak. Her mahrem odada, bir yemek masası, bir ekran, geniş iki kişilik yatabilir 205 cm uzunluğunda koltuk (ortada 177 cam, pencere kenarandı 77 cam koltuk genişliği), koltuk ısıtma ve soğutma, kişisel gardrop olacak.

Süit’in yüksekliği 1.80 mt. Bluetooth bağlantıları, kablosuz şarj ve "rahatsız etmeyin“ işareti de özellikle tamamlayacak.

AÇIK ODALAR DA VAR

Yolcular süit ya da özel oda tiplerini seçebilecek. Bazı bölümler tamamen kapalı olurken, açık ve diğer yolculardan ayrı bölümler de sunulacak. Kabin tasarımına ek olarak, uçak içi ürün de revize edildi. Swiss, kendi yatak takımlarını, yeni tuvalet çantalarını ve hatta tescilli bir koku ("Alpine Valley") sunmayı planlıyor. Bunlar, Ekonomi sınıfında da fark edilecek; örneğin, daha kaliteli battaniyeler ve yastıklar aracılığıyla.