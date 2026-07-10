NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'da düzenlenen özel yemekten dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Liderlerin eşleri için verilen davette Türk müziğinin güçlü sesi Ajda Pekkan'ın sahne aldığı öğrenildi.
ÇEKYA BAŞBAŞKANI'NIN EŞİ MONİKA'NIN VİDEOSU GÜNDEM OLDU
7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, zirveye katılan liderlerin eşlerini özel bir yemekte ağırladı.
Geceden görüntü paylaşan Çekya Başbakanı'nın eşi Monika Babisova'nın videosunda, davetlilerin Ajda Pekkan'ın sahne performansını izlediği görüldü.
Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Ajda Pekkan, First Lady'lere verdiği konserle gecenin dikkat çeken isimlerinden biri oldu.
TÜRK MOTİFLERİYLE ÖZEL DEFİLE
Yemeğin ardından Türk kültüründen esinlenen özel bir defile gerçekleştirildi. Türk motiflerinin kullanıldığı kumaşlarla hazırlanan tasarımlar davetlilerin beğenisine sunuldu.
NATO Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin müzik ve moda alanındaki kültürel değerleri de uluslararası konuklara tanıtılmış oldu.