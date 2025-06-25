Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 20 Haziran'da ilk kez Türkiye'ye seyahat gerçekleştirmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü.



Paşinyan'ın eşi Anna Akobyan'ın da söz konusu tarihlerde Türkiye'de olduğu ve Antalya'da oldukça lüks bir tatil yaptığı ortaya çıktı.

DÖRT GÜN GEZDİ 5 MİLYON HARCADI



Аkobyan’ın 19 - 22 Haziran tarihleri arasında Antalya'nın en lüks otelleri arasında bulunan “Titanic Mardan Palace Oteli”nde üç gece kaldığı ortaya çıkarken, tatilin dudak uçuklatan faturası Ermenistan'da büyük tepkiye neden oldu.



Otelin 'King Suit' adı verilen en lüks odalarında kalan Akobyan, gecelik 6 bin Euro ödeme yaptı.

Konaklama masrafının yanı sıra Akobyan'ın şampanya küveti, kişisel yoga eğitmeni, özel hizmetli ve yat kiralama gibi ultra lüks harcamalarda bulunduğu öğrenilirken, dört günlük seyahatin faturası 100 bin Euroyu aştı.







