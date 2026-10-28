Rize deplasmanında 7 gollü muhteşem bir düelloya sahne olan karşılaşmayı 4-3 kazanan Trabzonspor, hücumdaki üretkenliğiyle göz doldurmaya devam ediyor. Bu sezon ligde oynadığı 9 müsabakada rakip filelere tam 22 gol bırakan Karadeniz ekibi, 23 gollü Fenerbahçe’nin hemen arkasında ligin en golcü ikinci takımı konumunda yer alıyor.

Hücum hattındaki bu olağanüstü patlama, kulüp tarihinin istatistik sayfalarına da yansıdı. Bordo-mavililer, en son 2010-2011 sezonunun ilk 9 haftasında 23 gol kaydettiği dönemden sonraki son 16 sezonun en verimli ve en yüksek gol sayısına ulaştı.

SON 16 SEZONUN ZİRVESİNDE

Trabzonspor’un son 16 sezonda ligin ilk 9 haftaları itibarıyla sergilediği hücum performansı, bu sezonki patlamanın büyüklüğünü net şekilde ortaya koyuyor. Şampiyonlukla tamamlanan 2021-2022 sezonunun dahi üzerine çıkan bordo-mavili ekibin son 16 sezondaki 9 haftalık gol karnesi şu şekilde sıralandı:

2011-2012: 14 gol

2012-2013: 7 gol

2013-2014: 8 gol

2014-2015: 13 gol

2015-2016: 12 gol

2016-2017: 6 gol

2017-2018: 17 gol

2018-2019: 17 gol

2019-2020: 19 gol

2020-2021: 11 gol

2021-2022: 19 gol

2022-2023: 13 gol

2023-2024: 16 gol

2024-2025: 9 gol

2025-2026: 15 gol

2026-2027: 22 gol

THOMAS REİS'TAN HARİKA DOKUNUŞ

Bu çarpıcı rekorun arkasındaki en büyük mimar ise Alman teknik direktör Thomas Reis oldu. Süper Lig'in 5. haftasında göreve gelerek takımı devralan deneyimli çalıştırıcı, bordo-mavili ekibe son derece agresif, dikine ve skor odaklı bir oyun kimliği kazandırdı.

Reis idaresinde ligde çıktığı 4 karşılaşmada rakip fileleri tam 13 kez havalandıran Trabzonspor, maç başına 3,25 gibi yakalanması güç bir gol ortalamasına ulaştı. Taraftarlarına seyir zevki yüksek ve tempolu bir futbol vadeden tecrübeli teknik adam, şampiyonluk yarışında Karadeniz fırtınasının en büyük güvencesi haline geldi.