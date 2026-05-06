Gaziantep'te hayatı felç eden fırtına ve sağanak yapış nedeniyle Oğuzeli ilçesindeki Akçamezra köyünde ciddi hasar meydana geldi. Köyde çok sayıda ağaç ve elektrik direği devrilirken; ahır, çatı ve evler de hasar gördü.

Yaşadıklarını anlatan Senem Emir, "Ben içerideydim o sırada. Çok şiddetli yağış vardı. 'Komşularım evden çıkma' dedi ama Allah tarafından evden çıktım. Adımımı atar atmaz büyük bir gürültü geldi. Silah sıktılar sandım. Baktım evim yıkıldı. Koşmaya başladım, komşulara seslendim ama kimse yoktu. Evim gitti, bağırdım, çağırdım. Her şeyim de içeride kaldı. Ne yatak var ne bir eşyam hepsi enkazın altında kaldı. Tek başıma yaşayıp gidiyordum. Bana karışan eden yoktu. Çocuklarım, herkes kendi derdinde. Çocuklarımın da evleri kira ancak kendi kendilerini geçindirebiliyorlar. Onlara da bir şey diyemiyorum. Benim devletim, Cumhurbaşkanım ve kaymakamım var. Onlardan bir yardım istiyorum. Allah’ın izni ile bu işleri bir yoluna koyacaklar" dedi.