Kars’ta etkili olan kuvvetli rüzgâr paniğe neden oldu. Şehitler Mahallesi’nde, Kafkas Üniversitesi yolu üzerindeki bir apartmanın çatısı şiddetli rüzgârın etkisiyle yerinden koparak savruldu. Metrelerce yükseklikten düşen sac parçaları çevreye saçılırken, olayda şans eseri yaralanan olmadı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, devam eden rüzgâr nedeniyle tehlike oluşturan çatıdaki kalan sac parçalarını kontrollü şekilde sökerek güvenlik önlemi aldı. Olay sonrası çevrede kısa süreli panik yaşanırken, yetkililer kuvvetli rüzgârın etkisini sürdürdüğünü belirterek vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

