Trabzonspor’un ocak listesindeki isimlerden biri Kendry Paez. İngiliz basınına göre bordo-mavililer, Chelsea’nin kiralamaya sıcak baktığı genç futbolcuyu izliyor. Teknik Direktör Thomas Reis de Ekvadorlu için girişimde bulunulmasına olumlu bakıyor. Xabi Alonso’nun A takım planına giremeyen Paez, Chelsea’nin U21 ekibinde forma giyiyor. Londra kulübü, düzenli süre alabileceği bir takıma gitmesini istiyor.

İKİ İNGİLİZ DE PEŞİNDE

Celtic’ın yanı sıra Birmingham City ve Blackburn Rovers da Paez’i takip ediyor. Bordo-mavililer daha önce Oulai’yi Bastia’dan, Nwaiwu’yu Wolfsberger’den, Felipe Augusto’yu da Cercle Brugge’den almıştı. Oulai bu yaz Fiorentina’ya, Felipe Augusto ise Zenit’e gitti. Fırtına şimdi de Paez için fırsat kolluyor.