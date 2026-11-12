Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve İstanbul Valiliği, başta Marmara Bölgesi olmak üzere İstanbul genelinde etkili olacak kuvvetli fırtına ve yağış geçişleri için "sarı kodlu" uyarı yayımladı. Hızı saatte 90 kilometreye kadar çıkması beklenen lodos nedeniyle kent genelinde kritik saat aralıkları açıklandı.

KRİTİK SAATLER AÇIKLANDI: BUGÜN ÖĞLEN BAŞLIYOR, YARIN SABAH ZİRVE YAPACAK

İstanbul Valiliği'nin son meteorolojik değerlendirmelerine göre, kentte hava koşulları saatler ilerledikçe sertleşecek. Vatandaşların özellikle dikkat etmesi gereken zaman dilimleri şu şekilde sıralandı:

Perşembe (Bugün) Sabah Saatleri: İç ve doğu bölgelerde yoğun pus hadisesi görülecek. Sabah trafiğine çıkacak sürücülerin görüş mesafesindeki düşüşe karşı dikkatli olması gerekiyor.

Perşembe (Bugün) Öğle Saatleri: Güney ve güneybatı (lodos) yönlerinden esen rüzgar hızını artırarak saatte 60-70 kilometreye ulaşacak ve fırtına seviyesine çıkacak.

Cuma Sabah Saatleri (Zirve Noktası): Fırtına yarın sabah saatlerinden itibaren şiddetini daha da artıracak. Rüzgarın kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde saatte 60 ila 90 kilometre hıza ulaşması bekleniyor.

Cumartesi Akşam Saatleri: Sarı kodlu fırtına uyarısının etkisini ancak cumartesi akşam saatlerinden itibaren kaybetmesi öngörülüyor.

İŞE GİDİŞ SAATLERİNDE YAĞIŞ SÜRPRİZİ: HANGİ İLÇELER ETKİLENECEK?

Fırtınanın yanı sıra sabah ve öğle saatleri arasında bazı ilçelerde yerel yağış geçişleri de etkili olacak:

Sabah Erken Saatler: Avrupa Yakası'nda Boğaz hattı ve Karadeniz'e kıyısı olan Beşiktaş, Şişli ve Beyoğlu çevrelerinde yer yer yağmur geçişleri görülecek.

Öğle Saatlerine Kadar: Anadolu Yakası'nda Kadıköy ve çevresinde öğleye kadar lokal yağış geçişleri yaşanacak.

Valilik; çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyarıda bulunurken, özellikle Kuzey Marmara Otoyolu, Boğaz köprüleri ve Şile-Beykoz hattını kullanacak sürücülerin rüzgar direnci ve kaygan zemine karşı tedbirli olmaları istendi.