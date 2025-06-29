Şile’de yaz mevsiminin keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlara kötü haber geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı şiddetli fırtına ve dalga uyarısının ardından, Şile Kaymakamlığı tarafından 29 Haziran Pazar günü ilçedeki tüm plajlarda denize girmek geçici olarak yasaklandı.

Tehlikeli hava koşulları: Rüzgar kuvvetli, dalgalar 3 metreye ulaşıyor

Kaymakamlıktan yapılan resmi açıklamada, rüzgarın 4 ila 7 şiddetinde eseceği ve yer yer 3 metreye varan dalgaların etkili olacağı bildirildi. Bu koşullarda denizde güçlü akıntıların oluşmasının beklendiği ve can güvenliğini tehdit edebilecek risklerin oluşabileceği vurgulandı.

Sosyal medyadan duyuru yapıldı: Vatandaşlara dikkat çağrısı

Alınan yasak kararı, Şile Kaymakamlığı’nın sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı. Yetkililer, vatandaşlardan uyarılara hassasiyetle uymalarını ve riskli hava koşullarına karşı dikkatli olmalarını istedi.

Yetkililer, hava şartlarının normale dönmesinin ardından yeni bir değerlendirme yapılacağını belirtti. Ancak bugün boyunca Şile’de hiçbir plajda denize girilmesine izin verilmeyecek.