Trabzonspor, Gianluca Prestianni transferini sonuçlandırmak için temaslarını sürdürse de alternatif planını da devreye soktu. Benfica’nın bonservis konusunda geri adım atmaması üzerine harekete geçen bordo-mavililer, Danimarka ekibi Midtjylland’da forma giyen Dario Osorio’yu gündemine aldı. Teknik heyetin olumlu rapor verdiği 22 yaşındaki Şilili kanat oyuncusunun transfer şartları masaya yatırılırken, 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız için yaklaşık 20 milyon Euro seviyesinde bir bonservis bedelinin konuşulduğu öğrenildi. Bu arada Mathias Lovik, 4 milyon Euro’ya Molde’ye gönderildi.