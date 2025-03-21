İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberende 106 kişiye gözaltı kararı verildiği anlarda altın, dolar ve Euro piyasası dalgalı seyrederek tüm zamanların rekorunu kırdı. Bu yaşanan gelişmelere ek olarak altın zaten yukarı yönlü hareket ediyordu.

ONS ALTINDA SON DURUM

Küreselde ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük tarifelerinin potansiyel etkilerine yönelik endişelerin güvenli liman talebini artırmasıyla ons rekor seviyelere yakın seyrediyor. Külçe altın, ons başına 3.057,49 dolarlık tarihi zirvesine sadece 10 dolar altında işlem görürken, üst üste üçüncü haftalık kazancına doğru ilerliyor.

ABD'nin öncülük ettiği ticaret savaşının tırmanabileceğine dair artan endişeler, piyasalarda yeni bir dalgalanma yaratıyor. Beyaz Saray'ın 2 Nisan'da yeni bir gümrük tarifesi dalgası açıklamaya hazırlanması da altına olan ilgiyi artırıyor. Ancak, tarifelerin kapsamı henüz netlik kazanmış değil.​

Altın, yatırımcıların güvenli liman arayışıyla 2025 yılında 15 kez rekor kırarak yüzde 16 yükseldi ve geçen yılki güçlü rallisini sürdürüyor. Orta Doğu ve Ukrayna'daki jeopolitik gerilimler de değerli metalin cazibesini artırıyor. Önde gelen birkaç büyük banka son haftalarda altın fiyat hedeflerini yukarı çekti.​

GRAM ALTINDA SON DURUM

Güncel piyasa verilerine göre, ons altın fiyatı 3.028,78 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gram altın ise 3.700 TL seviyesinde bulunuyor. ​

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı ile serbest piyasadaki altın fiyatları arasında makas aralığı varlığını koruyor. Kapalıçarşı'da gram altın 3 bin 736 lira seviyesinde işlem görüyor.