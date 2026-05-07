Araştırmacılar, fırtınaların kıyıdaki kumları sürüklemesiyle uzun süredir gizli kalan taş ve ahşap yapıların görünür hale geldiğini belirtti. İlk incelemelerde ortaya çıkan yolun geçmişte insanların bataklık alanlardan geçebilmesi için inşa edilmiş olabileceği ifade ediliyor.

KUMLARIN ALTINDAN TARİH ÇIKTI

Uzmanlara göre ortaya çıkan yol, eski toplulukların zorlu arazi koşullarında ulaşımı sağlamak için geliştirdiği sistemlerden biri olabilir. Ahşap parçalar ve taş dizilimleri üzerinde yapılan ilk analizlerde yapının Demir Çağı dönemine kadar uzanabileceği düşünülüyor.

Bölgede çalışan ekipler, yolun yalnızca kısa bir kısmının ortaya çıktığını ve kum hareketleri nedeniyle daha büyük bir yapının gizli olabileceğini belirtiyor. Araştırmacılar, kıyı erozyonunun bazı arkeolojik alanları tehdit etse de zaman zaman yeni keşiflere de kapı açtığını ifade ediyor.

ARKEOLOGLAR DETAYLI İNCELEME BAŞLATTI

Uzmanlar şimdi bölgede detaylı tarama çalışmaları yürütüyor. Ahşap örnekler üzerinde karbon tarihleme testleri yapılması planlanırken, yolun hangi topluluk tarafından ve ne amaçla kullanıldığı araştırılıyor. Bazı uzmanlar yapının ticaret yolları ya da günlük ulaşım için kullanılmış olabileceğini değerlendiriyor.

Araştırmacılar, kıyı bölgelerinde iklim ve hava olaylarının etkisiyle benzer keşiflerin gelecekte daha sık yaşanabileceğini düşünüyor.