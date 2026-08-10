Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun kuzey ve doğu kesimleri için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısında bulundu. Son tahminlere göre Marmara, Karadeniz'in büyük bölümü ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde sağanak yağışlar etkili olacak.

Özellikle Samsun, Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzeydoğusunda yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre bu çevrelerde yağışlar zaman zaman etkisini artıracak.

SAĞANAK VE FIRTINA İSTANBUL'U VURACAK

İstanbul, Bursa ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinde sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Marmara genelinde kuzey yönlerden esecek rüzgarın saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşacağı tahmin ediliyor.

Özellikle kıyı kesimlerinde deniz ulaşımında aksamalara neden olabilecek kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması istendi. Ani sağanakların sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yerel olumsuzluklara yol açabileceği belirtilirken vatandaşların güncel uyarıları takip etmesi istendi.

SAĞANAK GEÇİŞLERİNE DİKKAT

Diğer bölgelerde de hava durumu hızla değişecek. Ege Bölgesi'nin kıyıları az bulutlu geçerken Muğla'nın iç kesimlerinde kısa süreli sağanaklar görülebilir. Akdeniz'de Toroslar çevresi ile Osmaniye'nin doğusunda yerel yağış beklenirken, İç Anadolu'da Yozgat çevrelerinde öğle saatlerinde sağanak geçişleri görülecek.

Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Van çevresinde de gök gürültülü sağanak etkili olacak. Meteoroloji, hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceğini bildirdi.

Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli, diğer bölgelerde ise hafif ve orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Özellikle kuvvetli yağış ve rüzgar beklenen illerde yaşayan vatandaşların tedbirli olmaları istendi.