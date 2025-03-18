Kuzey Ege'de etkili olan fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ, yaptığı açıklamada, yarın için planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Geyikli-Bozcaada hattında, Bozcaada'dan 07.00 ve 10.00, Geyikli'den ise 08.00 ve 11.00 saatlerindeki seferlerin fırtına nedeniyle iptal olduğu bildirildi. Kabatepe-Gökçeada hattında ise Gökçeada'dan 07.00, 13.00 ve 17.00, Kabatepe'den ise 09.00 ve 15.00 saatlerindeki seferlerin gerçekleştirilemeyeceği belirtildi.