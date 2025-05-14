Ve sezonun ilk kupası bugün Gaziantep’te sahibini bulacak. 63. Ziraat Türkiye Kupası Finali’nde; Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Bu dev mücadelenin iki takım açısından anlamı çok farklı. Beklentilerin gerisinde kalan bordo-mavili ekip, taraftarını kupayla mutlu etmek, UEFA Avrupa Ligi’ne play-off turundan katılmayı garantilemek istiyor.

ÇİFTE ZAFERE İLK ADIM

Hayalinde çifte kupa olan sarı-kırmızılılar bugün Trabzonspor’u devirirse bu yoldaki ilk adımı atacak, pazar günü de Kayserispor’dan 1 puan alırsa hedefe ulaşacak. Ayrıca Cimbom için kupa; 25. şampiyonluk ve beraberinde gelecek 5 yıldız öncesi ilk kutlama anlamı taşıyor. Taraftarıyla birlikte Türkiye Kupası sevincini yaşayacak olan Aslan bir anlamda prova yapacak

KOLEKSİYONCU OKAN BURUK

Galatasaray'ın başında adeta kırılmadık rekor bırakmayan Okan Buruk, koleksiyonuna bir yenisini daha eklemek istiyor. Futbolculuk (5) ve teknik adamlık (1) kariyerinde 6 Türkiye Kupası zaferi bulunan 51 yaşındaki çalıştırıcı bugün de zafere ulaşırsa Türkiye Kupası’nın en fazla kazanan (7) ismi olacak.

FATİH TEKKE İLK PEŞİNDE

14 yaşındayken Trabzonspor altyapısına giren Fatih Tekke, 33 yıl sonra takımında teknik direktör oldu. 64 gündür görevde olan Tekke, Galatasaray’ı mağlup etmesi halinde bordo-mavili takımla ilk kupasını kazanacak. Fatih Tekke ayrıca Şenol Güneş’ten sonra hem futbolcu hem hoca olarak kupa kazanan ikinci isim olacak.