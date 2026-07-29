Spencer ailesinin bahçesine devrilen ağacın iç kısmında yaklaşık 6 metre uzunluğunda ve 2,4 metre genişliğinde dev bir petek sistemi bulundu. Ağacın kesiti boyunca uzanan yoğun petekler, koloninin uzun yıllardır burada yaşamını sürdürdüğünü gözler önüne serdi.

30 YILDAN FAZLA AĞACIN İÇİNDE YAŞAMIŞLAR

Albany Belediyesi Risk Yönetimi Birimi, koloninin ağacın içinde 30 yıldan uzun süredir varlığını sürdürdüğünü tahmin ediyor. İncelemelere katılan uzmanlar, kolonide birden fazla ana arının bulunmuş olabileceğini, bunun da bal arıları için oldukça nadir görülen bir durum olduğunu ifade etti.

Ev sahibi Laura Spencer ise eşinin arı alerjisi nedeniyle ağacın devrilmesinin ardından bölgeye yaklaşmadıklarını söyledi. Buna rağmen, yıllardır burada yaşayan koloninin zarar görmemesi için uzman ekiplerin güvenli şekilde müdahale etmesini istediğini belirtti.

TEMİZLİK HAFTALAR SÜREBİLİR

Yetkililere göre koloninin büyük bölümü yeni bir yaşam alanına taşınırken, geride kalan bakıcı arılar petekleri korumaya devam ediyor. Ağacın kaldırılması ve kalan koloninin güvenli şekilde taşınmasının ise haftalar sürebileceği bildirildi. Uzmanlar, bölgede yaşayanlara arıları rahatsız etmemeleri ve böyle durumlarda mutlaka profesyonel destek almaları çağrısında bulundu.