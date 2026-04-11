Alfred Wegener Kutup ve Deniz Araştırmaları Enstitüsü bünyesindeki uluslararası bir bilim heyeti, Antarktika’da yürüttükleri rutin saha çalışmaları sırasında daha önce haritalarda yer almayan yeni bir ada keşfetti.

HAVA KOŞULLARININ KÖTÜLEŞMESİYLE ORTAYA ÇIKTI

Polarstern buzkıran gemisiyle Larsen Buz Sahanlığı'ndaki erimeyi incelemek üzere Weddell Denizi'nde bulunan ekip, hava koşullarının kötüleşmesi üzerine Joinville Adası yakınlarındaki güvenli bir koya yöneldi. Navigasyon haritalarında "bilinmeyen seyir tehlikesi" olarak işaretlenen bölgeden geçen araştırmacılar, dışarıdan bakıldığında "kirli bir buzdağına" benzeyen bir kütle fark etti.

SABİT BİR KARA PARÇASI

Yapılan detaylı incelemeler sonucunda, buzdağı sanılan yapının aslında sabit bir kara parçası olduğu anlaşıldı. Yeni keşfedilen adanın fiziksel özellikleri şu şekilde kaydedildi:

Uzunluk: Yaklaşık 130 metre

Genişlik: 50 metre

Yükseklik: Su seviyesinden 16 metre

Uzmanlar, adanın bugüne kadar uydu görüntülerinde fark edilememesini, çevresindeki yoğun buzdağı hareketliliği nedeniyle havadan bakıldığında buz kütlelerinden ayırt edilememesine bağlıyor. Henüz isimlendirilmemiş olan ada, resmi kayıtlara geçirilmek üzere inceleme altına alındı.