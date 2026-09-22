Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan 22-26 Eylül tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin haritalarına göre, bugün öğle saatlerinden itibaren batıdan giriş yapan yeni bir hava dalgası ile yağışlar etkili olacak.

Balkanlar üzerinden yurda giren soğuk hava dalgasıyla birlikte hava değişimi başladı. Soğuk hava öncesinde etkili olan son sıcaklar sabaha karşı hissedilirken, yeni hava dalgasıyla birlikte yağışların öğle saatlerinde başlaması bekleniyor.

YAĞIŞLAR ÖĞLE SAATLERİNDE ETKİLİ OLACAK

MGM'nin tahminlerine göre, yağışlar bugün öğle saatlerinde batı kesimlerden başlayarak gün içinde geniş bir alana yayılacak. Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların akşam saatlerinde de devam etmesi öngörülüyor.

MGM'DEN SAAT SAAT TAHMİN

MGM'nin 22 Eylül Salı günü için yayımladığı hava durumu haritalarında, sabah saatlerinde yağışların Marmara'nın batısı ve çevresinde etkili olduğu görülüyor.

12.00-18.00 saatlerini kapsayan öğle bölümünde yağış alanının genişlediği, Marmara'nın büyük bölümü, Ege'nin kuzeyi ve Batı Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgede gök gürültülü sağanak beklendiği belirtiliyor.

Akşam saatlerinde ise yağışların batı ve kuzeybatı kesimlerde devam edeceği tahmin ediliyor.

ÇARŞAMBA GÜNÜ DE YAĞIŞ BEKLENİYOR

23 Eylül Çarşamba günü için hazırlanan MGM haritalarında yağışların Marmara'nın kuzeybatısında etkili olacağı görülüyor. Türkiye'nin büyük bölümünde ise parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.

SOĞUK HAVA YOLDA

Dünkü tahminlerde de Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava dalgasının hafta ortasında etkisini artıracağı ve Türkiye genelinde sıcaklıkları belirgin şekilde düşüreceği bildirilmişti.

MGM'nin yeni haritaları, soğuk hava öncesi yaşanan son sıcakların ardından bugün başlayacak yağışlı ve serin havanın çarşamba günü de süreceğini gösteriyor.