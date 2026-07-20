Gün içinde telefon şarjını prizden çıkarırken ya da süpürgeyi toplarken farkında olmadan elektrikli cihazlarınızın ömründen çalıyor olabilirsiniz. Milyonlarca insanın her gün "pratik" olduğunu düşünerek tekrarladığı sıradan bir alışkanlık, aslında evdeki pahalı elektronik kalemi yavaş yavaş kullanılmaz hale getiriyor. Üstelik elektrik uzmanları bu konuda çok net bir uyarıda bulunuyor: Cihazı değil, farkında olmadan cebinizi yakıyorsunuz.

PLASTİK KAPLAMANIN ARDINDAKİ GERÇEK

Birçoğumuz aceleyle prizdeki fişe uzanmak yerine kabloya asılmayı tercih ediyoruz. Dışarıdan bakıldığında plastik koruma sapasağlam göründüğü için bu hareketin zararsız olduğunu düşünmek büyük bir yanılgı. Çünkü kabloya uygulanan her çekme kuvveti, dış yüzeyde hiçbir iz bırakmasa da içerideki hassas bakır iletkenleri ve bağlantı noktalarını yavaş yavaş esnetiyor.

Bu durum adeta zaman ayarlı bir bomba gibi çalışıyor. Kablonun içindeki ince teller zamanla kopmaya veya gevşemeye başlıyor. Hasar dışarıdan fark edilmediği için cihaz haftalar veya aylar sonra aniden bozulduğunda, suçluyu genellikle başka yerlerde arıyoruz. Oysa ki asıl neden, zamanında masumca yapılan o küçük çekme hareketi oluyor. Üstelik bu gevşemeler sadece cihazı bozmakla kalmıyor, gizli ısınmalara yol açarak ev güvenliğini de tehdit edebiliyor.

ELEKTRİKÇİLERİN ALTIN TAVSİYESİ

Pahalı tamir masraflarından veya yeni bir cihaz almak zorunda kalmaktan kurtulmanın yolu aslında son derece basit. Elektrik uzmanları, bu görünmez hasarın önüne geçmek için tek bir kurala dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor: Asla kablodan asılmayın.

Fişi prizden çıkarırken kabloya dokunmak yerine, doğrudan prizin içine giren sert plastik gövdeyi parmaklarınızla sıkıca kavramanız gerekiyor. Ardından sağa sola bükmeden, tek bir hamlede düz ve dik bir şekilde kendinize doğru çekmelisiniz. Sadece bir saniyenizi alacak bu küçük alışkanlık değişimi, akıllı telefon şarjınızdan çamaşır makinenize kadar evdeki tüm cihazların ömrünü yıllarca uzatabilir.