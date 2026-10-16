İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncellenen yapılanmasına ve kamu kurumlarındaki kripto unsurlarına yönelik dev bir operasyona imza attı.

FİŞLEME LİSTELERİ VE BYLOCK İNCELEMEYE ALINDI

Geçmiş yıllarda adliyeler ve ceza infaz kurumları için gerçekleştirilen zabıt katibi, gardiyan (infaz koruma memuru) ve mübaşir alımları mercek altına alındı. Örgüt tarafından söz konusu alımlarla ilgili tutulan ve adayların yüksek aidiyet kodlarıyla derecelendirildiği fişleme listeleri detaylıca incelendi. İncelemelerde, örgüt hiyerarşisinde bağlılığı üst seviyede olan kamu çalışanları ile örgütün kriptolu haberleşme ağı ByLock kullanıcısı şahıslar tek tek tespit edildi.

SABAH SAATLERİNDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Çalışmaların tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Biri halen aktif olarak kamu görevini sürdüren memur olmak üzere hakkında gözaltı kararı verilen 19 şüphelinin tamamı kıskıvrak yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale ve örgütsel dokümana el konuldu. Gözaltına alınan 19 şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.