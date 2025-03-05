Türk firmalarının ürettiği Dubai çikolataları, Avrupa mahkemeleri tarafından birer birer yasaklanırken Lindt, Dubai Çikolatası sayesinde geçen yıl satışlarını yüzde 5.1 artırdı. 5.47 milyar İsviçre Frank’ı ciro yapan şirket, 672 milyon 300 Frank da net kar açıkladı.

Dünya piyasalarında kakao fiyatları üç katına çıkıp tüm ürünler zamlanırken, Lindt’in cirosunu Dubai Çikolatası sayesinde artırması dikkatleri çekti.

Lindt, 150 gramı 14,95 Frank olan çikolataları artık büyük marketlerde de satacaklarını açıkladı. Kakao fiyatları ise, Batı Afrika’daki kötü hava, düşük hasat ve hastalıklar nedeniyle geçen yıl üç katından fazla artmıştı. Artışın bu yıl çikolata fiyatlarına yüzde 10 ile 15 oranında etkisi oldu.