Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün (TİGEM) 2023 yılında Şanlıurfa Ceylanpınar İşletmesi’nde satışa çıkardığı 1.440 ton kuru fıstıkla ilgili dolandırıcılıkta yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Sahte senetle fıstığı alan Hasan Karaozan’ın adlı kişinin yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı. Meclis KİT Komisyonu’na bilgi veren TİGEM, kurumun zararının 95 milyon 409 bin 501 TL olduğunu açıkladı. Kurum 136 milyon 304 bin TL’lik satışın yalnızca yüzde 30’unu tahsil edebildi. Dolandırıcılık olayında kullanılan sigorta kefalet senetlerinin sahte olduğu anlaşıldı.

BÜROKRAT YARGILANMIYOR

Crypto Carbon firması dışında sahte senet nedeniyle Dubair Sigorta Acenteliği ve Esyal Sigorta Aracılık Hizmetleri hakkında da suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi. Fıstık dolandırıcılığı konusunda TİGEM’den herhangi bir bürokratın yargılanmadığı kaydedildi.