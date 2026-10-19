Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'deki finansal kiralama ve faktoring şirketleri için iki temel riske dikkat çekti. Kuruluş, 2026 ve 2027 yıllarında aktif kalitesindeki bozulma risklerinin artmasını ve kâr marjlarının daralmasını bekliyor.

Fitch'in raporunda, Türkiye'deki şirketleri de kapsayan Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) bölgesindeki gelişmekte olan Avrupa finansman ve kiralama şirketlerine yönelik sektör görünümünün haziran ayında "kötüleşen" olarak revize edildiği hatırlatıldı. Bu kararda küresel büyümedeki yavaşlama, kalıcı enflasyon, yüksek fonlama maliyetleri ve KOBİ'lerden kaynaklanan aktif kalitesi baskıları etkili oldu.

PİYASA STRESİ BORÇLULAR ÜZERİNDEN ETKİLEYEBİLİR

Fitch'e göre, Türkiye'de son dönemde yaşanan piyasa dalgalanmalarının finansal kiralama ve faktoring sektörleri üzerindeki doğrudan etkileri sınırlı kaldı. Finansal kiralama şirketlerinin piyasa dalgalanmalarına doğrudan maruziyetinin düşük olduğu, sınırlı menkul kıymet portföylerine sahip oldukları ve yerleşik fonlama kanallarından yararlandıkları belirtildi.

Banka iştiraki olan faktoring şirketlerinin de hissedar desteğinden ve istikrarlı fonlama kaynaklarından faydalandığı ifade edildi. Buna karşılık kuruluş, piyasa stresinin etkilenen borçlular üzerinden aktif kalitesini dolaylı olarak olumsuz etkileyebileceğini kaydetti. Türk lirası faizlerindeki yükselişin ve kredi temerrüt takası (CDS) primlerindeki genişlemenin de fonlama maliyetlerini artırabileceği değerlendirildi.

LEASİNGDE YENİ İŞ HACMİ YÜZDE 48 ARTTI

Türkiye'de finansal kiralama sektörünün yeni iş hacmi, 2026'nın ilk yarısında dolar bazında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 arttı. Sat ve geri kirala işlemleri, yeni iş hacminin yüzde 38'ini oluşturdu.

Fitch, bu payın yatırım amaçlı finansmandan ziyade işletme sermayesine yönelik talebin devam ettiğini gösterdiğini belirtti. Kuruluş, söz konusu işlemlerin ticari gayrimenkul değerlemelerine ve varlıkların kalıntı değerlerine ilişkin riskleri artırması nedeniyle daha yüksek risk taşıdığını vurguladı.

Finansal kiralama sektöründe takipteki kredi oranı yüzde 1,9'a geriledi. Ancak Fitch, bu oranın 2026 ve 2027 yıl sonlarında kademeli olarak yükselmesini bekliyor. Sektörün ortalama özkaynak kârlılığı yüzde 30 seviyesinde gerçekleşirken, temel faaliyet marjlarının daralabileceği belirtildi. Finansal kaldıraç oranı ise 2025 sonundaki 3,8 seviyesinden 4,9'a yükseldi.

FAKTORİNGDE HACİM 1,1 TRİLYON LİRAYA ULAŞTI

Faktoring sektörünün işlem hacmi, 2026'nın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artarak 1,1 trilyon liraya ulaştı. Fitch, sektörün işlem hacminin yılın tamamında yüzde 32 büyümesini bekliyor. Kuruluş, büyümenin enflasyonla büyük ölçüde paralel olması nedeniyle reel olarak yatay bir görünüme işaret ettiğini belirtti.

Sektörde takipteki kredi oranı yüzde 2,3 seviyesinde gerçekleşti. Yeni sorunlu kredilerin ve değer düşüklüğü karşılıklarının yüksek kalmaya devam ettiği ifade edildi.

Faktoring sektörünün ortalama aktif kârlılığı, 2025 yılındaki yüzde 8,1 seviyesinden yüzde 6,4'e geriledi. Finansal kaldıraç oranı ise 4,1'e yükselmesine rağmen ılımlı seviyelerde kalmayı sürdürdü.

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