Fitch Ratings, küresel teknoloji devi Samsung’un kredi notunu açıkladı. Yapılan değerlendirmede, şirketin kredi profilinin güçlü kalacağı ve 2025 yılı itibarıyla yaşanması beklenen bellek sektöründeki düşüşe rağmen finansal yapısının dayanıklı olduğu ifade edildi. Bu sonuç, şirketin mevcut finansal esnekliği ve sağlam bilançosunun, teknolojik rekabet gibi zorluklara karşı bir tampon işlevi göreceği beklentisine dayandırıldı.

Fitch’in raporunda, Samsung’un güçlü nakit pozisyonu ve düşük kaldıraç oranı ile şirketin gelecekteki belirsizliklere karşı direnç gösterme kapasitesine dikkat çekildi. Şirketin faaliyet kârı (FAVÖK) kaldıraç oranının 2025 yılı itibarıyla 0,2x civarında kalacağı öngörülüyor. Samsung’un net nakit pozisyonunun da önemli ölçüde güçlü kalması bekleniyor.

Samsung, geniş ölçeği ve çeşitlendirilmiş iş portföyü ile dikkat çekiyor. Mobil telefonlar ve yarı iletkenlerden ekran panellerine kadar pek çok farklı segmentte güçlü pazar konumlarına sahip olan şirketin, döngüsel sektörlerdeki nakit akışı dalgalanmalarına rağmen istikrarlı bir performans sergilemesi bekleniyor. Özellikle mobil telefon sektöründeki karlılık, şirketin bu dalgalanmalara karşı koymasına yardımcı oluyor.

Fitch, Samsung’un sektördeki etkili konumunu da vurguladı. Şirket, DRAM bellek pazarında yüzde 40’ın üzerinde pazar payına sahipken, yüksek bant genişliğine sahip bellek (HBM) alt segmentinde yaklaşık yüzde 42 paya ve NAND bellek pazarında ise yüzde 35’lik bir paya sahip.

Ayrıca, OLED ekran paneli pazarında da yüzde 40’ın üzerinde bir pazar payı ile lider konumda bulunuyor ve Apple gibi büyük müşterilere OLED panel tedarik ediyor. Samsung, yıllık 200 milyonun üzerinde akıllı telefon sevkiyatı yaparak dünya çapında büyük bir üretici olarak öne çıkıyor. Ayrıca, 3nm çip üretme kapasitesine sahip olan şirket, bu alanda da küresel anlamda yalnızca birkaç üreticiden biri olarak dikkat çekti.

Fitch, şirketin güçlü finansal yapısının bellek sektöründeki olumsuzluklara rağmen Samsung’u destekleyeceğini belirtti. Bellek sektöründeki fiyat dalgalanmaları ve dökümhane işindeki olası faaliyet zararlarının, Samsung’un finansal esnekliği sayesinde daha az etkileyici olması bekleniyor. Şirketin sermaye harcamalarının 2025 yılında ılımlı seviyelerde kalacağı öngörüldü.

2024 yılı sonuna kadar Samsung’un 1,8 trilyon KRW değerinde hisse geri alımı yapması ve kalan kısmı 2025 yılı içerisinde geri almayı planlaması, şirketin finansal stratejilerinin güçlü bir göstergesi olarak öne çıktı.

Kısa vadeli zayıflıklara rağmen, global bellek üreticilerinin üretim kapasitesindeki ayarlamaların, bellek satış fiyatlarını istikrara kavuşturması bekleniyor. Özellikle yapay zeka (AI) ile ilgili talebin artışı ve şirketin HBM çiplerinin satışını artırma yönündeki stratejileri, orta ve uzun vadede Samsung’un bellek sektöründeki büyümesini ve karlılığını artırma potansiyeline sahip. Ayrıca, daha uygun bir ürün karışımı ve gelişen teknolojilere yönelik artan talep, Samsung’un sektördeki rekabet avantajını sürdüreceğini gösterdi.

Sonuç olarak, Fitch’in değerlendirmesi, Samsung’un güçlü finansal yapısının, sektördeki dalgalanmalara rağmen şirketin gelecekteki performansına yönelik olumlu bir perspektif sunduğunu ortaya koydu.