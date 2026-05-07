Fitch’in yayımladığı “Türk Bankaları İzleme Raporu”na göre, bankaların faaliyet karı son çeyrekte yükseldi. Net faiz marjlarındaki artış, yüksek kredi karşılıkları ve operasyonel maliyetlerin etkisini dengeledi. Kuruluş, 2026’da bankaların faiz marjlarının daha da genişleyebileceğini ancak bunun jeopolitik gelişmeler ve para politikasına bağlı olacağını belirtti. NET FAİZ MARJI YÜKSELDİ Swap maliyetleri hariç tutulduğunda sektörün ortalama net faiz marjı, 2025’in üçüncü çeyreğindeki yüzde 5,4 seviyesinden son çeyrekte yüzde 6,8’e çıktı. İncelenen 13 bankada faaliyet karlılığı da güçlendi. KREDİ BÜYÜMESİNDE PERAKENDE ETKİSİ Kur etkisinden arındırılmış toplam kredi büyümesi son çeyrekte yüzde 7,9 oldu. Büyümede en büyük payı TL cinsinden perakende krediler aldı. TAKİPTEKİ KREDİLER ARTTI Yüksek faizler ve ekonomideki yavaşlama nedeniyle bankaların varlık kalitesindeki baskı sürdü. Takipteki kredi oranı yüzde 2,9’dan yüzde 3,1’e yükseldi. Özellikle bireysel ve KOBİ kredilerinde geri ödeme sorunlarının artmasının beklendiği ifade edildi. TL MEVDUAT GÜÇLENDİ Yüksek TL faizleri ve kurdaki görece sakin seyir, Türk lirası mevduatları destekledi. Döviz mevduatlarının toplam içindeki payı ise yüzde 35 seviyesinde kaldı. SERMAYE RASYOLARINDA DÜŞÜŞ UYARISI Fitch, bankaların çekirdek sermaye yeterlilik oranının yüzde 14,1’e yükseldiğini belirtti. Ancak 2026 başında düzenleyici esnekliklerin sona ermesiyle sermaye rasyolarında 170-200 baz puan düşüş yaşanabileceği uyarısında bulundu.

