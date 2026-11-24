Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in analisti Morales, CNBC-e'ye yaptığı açıklamalarda Türkiye ekonomisindeki son gelişmeleri, fon krizinin yansımalarını, enflasyon görünümünü ve para politikası beklentilerini değerlendirdi.
Türkiye'de yaşanan fon krizinin ekonomi programı açısından bazı zorluklara neden olduğunu dile getiren Morales, buna karşın krizin programı rayından çıkarmadığını ve krize yönelik müdahalenin olumlu karşılık bulduğunu kaydetti.
FON KRİZİNİN KREDİ NOTUNA KISA VADELİ ETKİSİ BULUNMUYOR
Yaşanan gelişmelerin dolarizasyona yol açmadığını belirten Morales, Türk lirası pozisyonu taşıyan yatırımcıların varlıklarını dolara çevirmediğine dikkat çekti.
Fon krizinin yabancı yatırımcıların Türkiye'ye duyduğu güveni etkileyip etkilemediği konusunda değerlendirme yapmak için henüz erken olduğunu ifade eden Morales, krizin Türkiye'nin kredi notu üzerinde doğrudan veya kısa vadeli bir etkisinin bulunmadığını vurguladı.
Fitch'in gelişmeleri izlerken özellikle krizin uluslararası rezervler üzerinde baskı oluşturup oluşturmayacağına ve enflasyonda yükselişe neden olup olmayacağına odaklandığını aktaran analist, bu risklerin ekonomi programının seyri açısından önem taşıdığını bildirdi.
TCMB'DEN YIL SONUNA KADAR BİR FAİZ İNDİRİMİ DAHA BEKLENEBİLİR
Para politikasına yönelik öngörülerini de paylaşan Morales, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) ilave parasal gevşemenin gündemde olduğuna işaret eden mesajlar verdiğini söyledi.
Bu kapsamda yıl sonuna doğru bir faiz indiriminin daha mümkün olduğunu ifade eden Morales, Fitch'in yıl sonu enflasyon ve faiz tahminlerini aralık ayının başında güncelleyeceğini duyurdu.
Enflasyonun ana eğiliminde gerileme görülmesine ve yıllık enflasyonun yüzde 30'un altına inmesine rağmen fiyat artışlarının yüksek seviyelerde kalarak önemli bir ekonomik zorluk oluşturmayı sürdürdüğünü belirten Morales, dış şoklara karşın dolarizasyon ve döviz kuru baskılarının sınırlı kaldığını dile getirdi.
KUR HAREKETLERİ VE MSCI ENDEKSİ UYARILARI
Türk lirasının değerine ilişkin risklere değinen Morales, döviz kurunda yaşanabilecek sert hareketlerin dolarizasyonu tetikleyebileceği ve enflasyonu yeniden yukarı çekebileceği uyarısında bulundu.
Kur politikasının sürdürülebilirliğine dair endişeler bulunduğunu kabul eden analist, mevcut koşullarda farklı politika alternatiflerini değerlendirmenin zor olduğunu ve farklı bir kur politikası ya da ekonomi programına geçilmesinin dolarizasyon riskini artırabileceğini belirtti.
Morales ayrıca, Türkiye'nin MSCI Gelişen Piyasalar Endeksi'nden çıkarılması ihtimalinin belirsizlik yaratabileceğini kaydederek, fon krizinin etkilerinin analizinde rezervler, enflasyon ve yatırımcı davranışlarının belirleyici olacağını sözlerine ekledi.
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