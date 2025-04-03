Fitch Ratings Kıdemli Direktörü Erich Arispe, Türkiye’nin kredi notuna ilişkin değerlendirmelerde bulunarak para politikasının belirleyici olacağını ifade etti. Bloomberg HT’ye konuşan Arispe, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) rezerv yönetimi ve enflasyonla mücadelesinin not üzerinde etkili olacağını vurguladı.

Fitch’in Türkiye ile ilgili analizinde, TCMB’nin piyasaya verdiği güven mesajlarının kritik önemde olduğu belirtilirken, özellikle rezervlerdeki hareketliliğe dikkat çekildi. Arispe, "Merkez Bankası'nın 'ben buradayım' mesajı vermesi olumlu bir gelişme. Ancak, son günlerde rezervlerde aşağı yönlü hareketler görüyoruz ve bunu yakından takip ediyoruz" dedi.

Arispe’ye göre, Türkiye’de 2025 yılı sonu için enflasyon beklentisi hâlâ yüzde 30’un üzerinde seyrediyor. TL varlıklarına olan güvenin, dolarizasyon eğilimleri ve enflasyon beklentilerinin para politikası kararlarıyla şekilleneceğini belirten Arispe, "Kredi notu değerlendirmesinde rezerv düzeyi ve makroekonomik göstergelerdeki değişimler belirleyici olacak" ifadelerini kullandı.

Fitch yetkilisi, enflasyonun 2026 yılı itibarıyla düşüşe geçmesini beklediklerini ifade ederken, artan volatiliteye karşı TCMB’nin ne kadar esnek olabileceğinin kritik bir faktör olacağını söyledi. Türkiye'nin kredi notunun geleceğini belirleyecek en önemli unsurun, para politikalarının sürdürülebilirliği olacağı vurgulandı.

Arispe’nin açıklamalarında şu ifadeler öne çıktı:

"Kredi notu değerlendirmesinde para politikası çok etkili olacak. Not için rezerv düzeyi ve makro göstergelerdeki değişime bakacağız. Artan volatiliteye karşı cevap verilebilecek bir alan olacağını gördük.

Enflasyon seviyesini takip ediyoruz. 2026 yılında enflasyonun aşağı gelmesini bekliyoruz."