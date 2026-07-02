Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından şirketin kredi notlarında revizyona gidildiğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, uzun vadeli yerel ve yabancı para cinsinden kredi notunun iki basamak birden gerilediği belirtildi.

KREDİ NOTU 'CCC-' SEVİYESİNE ÇEKİLDİ

Fitch tarafından gerçekleştirilen son değerlendirmeyle birlikte, Vestel Elektronik'in daha önce "CCC+" seviyesinde bulunan uzun vadeli yerel ve yabancı para cinsinden kredi notu, "CCC-" seviyesine düşürüldü. Şirket, söz konusu kararın 18 Aralık 2025 tarihinde yapılan bildirimin bir güncellemesi niteliğinde olduğunu kamuoyuyla paylaştı.

500 MİLYON DOLARLIK TAHVİLDE DE DERECE DÜŞTÜ

Not indirimi yalnızca şirketin uzun vadeli genel kredi profiliyle sınırlı kalmadı. Fitch, Vestel Elektronik tarafından ihraç edilen ve 2029 vadeli olan 500 milyon dolar tutarındaki kıdemli teminatsız tahvillerin derecelendirme notunu da güncelledi. Yapılan inceleme sonucunda ilgili tahvillerin notu, "CCC" seviyesinden "CC" seviyesine indirildi.

KREDİ PROFİLİNDE RİSK ARTIŞI

Elektronik ve tüketici elektroniği sektörünün ana oyuncularından biri olan şirketin, hem genel kredi notunda hem de tahvil derecelendirmesinde ikişer kademeli düşüş yaşaması dikkat çekti. Fitch’in gerçekleştirdiği bu revizyonlar, Vestel Elektronik’in finansal ve kredi profilinde önemli bir risk değişimine işaret ediyor.

VESTEL BORÇLARI İÇİN YAPILANDIRMA BAŞVURUSU YAPMIŞTI

Türkiye'nin önde gelen teknoloji ve beyaz eşya üreticilerinden Vestel, yüksek finansman maliyetleri ve Avrupa pazarındaki talep daralmasının getirdiği finansal yükü hafifletmek amacıyla konsolide kredilerinin yeniden yapılandırılması için Türk finans kuruluşlarına resmi başvuruda bulunmuştu. İlk olarak 2026 yılı başlarında Bloomberg tarafından gündeme getirilen ve yaklaşık 500 milyon dolarlık bir borç hacmini kapsadığı belirtilen bu stratejik hamleyle şirket, kısa vadeli TL cinsi yükümlülüklerini daha uzun vadeli döviz kredileriyle ikame ederek nakit akışını rahatlatmayı hedeflerken resmi duyurunun ardından piyasalardan gelen olumlu tepkiyle birlikte Vestel Elektronik ve Vestel Beyaz Eşya hisseleri borsada tavan fiyata yükselmişti.