Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD-İran savaşının ekonomik etkilerine ilişkin değerlendirmelerini içeren raporunu yayımladı. Raporda, gelişmekte olan piyasalarda bankacılık ve sigorta sektörlerine yönelik görünümlerin önemli bölümünün aşağı yönlü revize edildiği bildirildi.

TÜRKİYE VE ORTA DOĞU İÇİN BANKACILIĞI GÖRÜNÜMÜ DÜŞÜRÜLDÜ

Fitch, Orta Doğu ve Türkiye bankacılık sektörlerine ilişkin görünümü "kötüleşiyor" seviyesine indirdi. Kuruluş, kararın temel gerekçesi olarak ekonomik büyüme beklentilerindeki zayıflamayı gösterdi.

Raporda, düşük gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) büyümesinin bankaların varlık kalitesi ile kârlılık performansı üzerinde baskı yaratabileceği ifade edildi.

PİYASALARA ERİŞİM BEKLENENDEN DAHA DAYANIKLI

Fitch değerlendirmesinde, finansal piyasalara erişimin ilk tahminlere kıyasla daha dirençli bir görünüm sergilediği belirtildi. Kuruluş, bu dayanıklılığın önümüzdeki dönemde de sürmesinin muhtemel olduğunu kaydetti.

SİGORTAYA REVİZYON

Raporda, sigorta sektörlerine yönelik görünüm tahminlerinde de değişikliğe gidildiği bildirildi. Buna göre, Suudi Arabistan'daki hayat dışı sigorta sektörünün görünümü "nötr" seviyesine, Türkiye'deki hayat dışı sigorta sektörünün görünümü ise "kötüleşiyor" seviyesine düşürüldü.

Fitch, söz konusu revizyonların bölgedeki ekonomik büyüme görünümünde yaşanan zayıflama ve artan belirsizliklerle bağlantılı olduğunu belirtti.