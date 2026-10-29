Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Küresel Risk Görünümü raporunda 2027 öncesinde dünya ekonomisini etkileyen üç temel riske işaret etti. Kuruluş, yapay zeka yatırımlarındaki hızlı büyümenin sürdürülebilirliğini, Orta Doğu kaynaklı enerji fiyatı baskılarını ve yükselen finansman maliyetlerini öne çıkardı.

Rapora göre, takip edilen temel risk unsurlarının tamamında 2026'nın üçüncü çeyreğinde bozulma yaşandı. Fitch, tahvil getirilerindeki artışı yükselen reel faizlerle ilişkilendirirken hisse senedi piyasalarındaki son gelişmelerin de yapay zeka yatırımlarının ulaştığı seviyelere ilişkin endişeleri güçlendirdiğini belirtti.

FED FAİZ TAHMİNİ YÜZDE 4,25'E ÇIKTI

Fitch, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yeni başkan döneminde daha şahin bir para politikası izlemeye başladığını kaydetti. Raporda, eylülde üç yıl sonra ilk kez oy birliğiyle alınan faiz artırımı kararının bu değişimi yansıttığı ifade edildi.

2026 içinde bir faiz artırımı daha bekleyen kuruluş, 2027 yılına ilişkin Fed politika faizi tahminini yüzde 4,25'e yükseltti. Temel senaryoda ABD tahvil getirilerinin zamanla dengelenmesi ve 10 yıllık Hazine tahvili faizinin 2027 sonunda yüzde 4,8'e gerilemesi öngörüldü. Bununla birlikte tahvil faizlerindeki yukarı yönlü risklerin sürdüğü vurgulandı.

Raporda, Japonya ile ABD varlıkları arasındaki getiri farkının daralmasının, yabancı yatırımcıların ABD Hazine tahvillerine yönelik net alımlarının yatay seyretmesinde etkili olduğu belirtildi. Fed'in bilanço küçültme süreci ile büyük teknoloji şirketlerinin yapay zeka yatırımlarını finanse etmek için hızlandırdığı borçlanma ihraçlarının da ABD tahvillerine yönelik talep açısından rekabet oluşturabileceği kaydedildi.

PETROLDE HÜRMÜZ KOŞULU

Fitch, Orta Doğu'daki gelişmelerin enerji piyasaları üzerindeki etkisinin devam ettiğini bildirdi. Hürmüz Boğazı'ndan petrol taşımacılığında yaşanan kesintilerin 2027'nin ilk çeyreği sonrasında da sürmesi halinde, petrol fiyatlarının mevcut tahminlerin üzerine çıkabileceği uyarısında bulundu.

YAPAY ZEKADA SERMAYE HARCAMALARI KESKİN AZALABİLİR

Raporda, açık ağırlıklı yapay zeka modellerinin gelişmiş modellerle arasındaki performans farkını azaltmasının, teknoloji şirketlerinin yatırım bütçelerini büyüttüğü bir döneme denk geldiğine dikkat çekildi. Fitch'e göre bu gelişme, şirketlerin uzun vadede sürdürülebilir yatırım ihtiyacını olduğundan yüksek hesaplamış olabileceğine işaret ediyor.

Kuruluş, yapay zeka teknolojilerinden beklenen gelecekteki gelirlerin aşağı yönlü yeniden değerlendirilmesi halinde sektördeki sermaye harcamalarının keskin biçimde azalabileceğini belirtti. Böyle bir senaryonun yalnızca yapay zeka şirketlerini değil, teknoloji yatırımlarıyla bağlantılı diğer sektörleri ve daha geniş sermaye piyasalarını da etkileyebileceği bildirildi.