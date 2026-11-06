Fitch Ratings, Vestel Elektronik’in borç yapılandırma sürecine ilişkin değerlendirmesinde uzun vadeli kredi notunu CCC- seviyesinde ve negatif izleme altında tuttu. Kuruluş, finansal sıkıntı nedeniyle yatırımcılarla borç değişimi anlaşmasına varılması ve değişim tarihinin belirlenmesi halinde notun genellikle C seviyesine indirileceğini bildirdi.

5 Kasım 2026 tarihli değerlendirmede, tahvil sahiplerinden ikinci kez onay alınması sürecinin kapsamlı borç yeniden yapılandırma planının bir parçası olduğu belirtildi. Fitch, şirketin finansal sıkıntılar nedeniyle borç değişimine gitme olasılığını yüksek gördüğünü kaydetti.

Henüz yatırımcılarla bir borç değişimi anlaşmasına varılmadığını ve herhangi bir ödeme temerrüdü gerçekleşmediğini belirten kuruluş, mevcut notun bu nedenle korunduğunu açıkladı.

OYLAMA 6 KASIM’DA, KUPON ÖDEMESİ 15 KASIM’DA

Fitch’in değerlendirmesine göre, tahvil sahiplerinden onay alınması için yürütülen ikinci sürecin oylama dönemi 6 Kasım 2026’da sona erecek. Şirketin bir sonraki kupon faiz ödemesinin vadesi ise 15 Kasım 2026.

İlk onay sürecinde mevcut teknik temerrütler ve borç sözleşmelerindeki ihlaller ele alınmış, kupon ödemeleri, anapara tutarları ve vadelerde değişiklik yapılmamıştı.

İkinci aşamada ise borcun temel koşullarının değiştirilmesi hedefleniyor. Anapara tutarları, faiz oranları, vadeler ve geri ödeme takvimi yeniden düzenlenmek isteniyor.

BORÇ DEĞİŞİMİ TAMAMLANIRSA RD ÖNGÖRÜLÜYOR

Fitch’in açıkladığı senaryoya göre, borç değişimi anlaşmasına varılması ve değişim tarihinin belirlenmesiyle genellikle C’ye indirilecek notun, işlem tamamlanana kadar bu seviyede tutulması öngörülüyor. Borç değişiminin tamamlanmasının ardından ise notun RD (Sınırlı Temerrüt) seviyesine düşürülmesi bekleniyor.

Kuruluş, yeniden yapılandırma sonrasında şirketin sermaye yapısı ve borçlanma araçlarına ilişkin yeni notların da işlem tamamlandığında belirleneceğini açıkladı.

TEKLİF REDDEDİLİRSE CC RİSKİ

Tahvil sahiplerinin yeniden yapılandırma teklifini reddetmesi de not indirimi riski taşıyor. Fitch, teklifin reddedilmesi ve yaklaşan borç vadeleri için güvenilir bir refinansman seçeneğinin bulunmaması halinde notun genellikle CC seviyesine indirilebileceğini belirtti.

Herhangi bir ödeme temerrüdünün borç sözleşmelerindeki ek süreyi başlatması halinde ise notun C seviyesine çekilebileceği ifade edildi.