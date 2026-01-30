AKP Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, hem aktif milletvekilliği maaşı hem de emekli milletvekilliği maaşıyla dikkat çeken yüksek gelirine rağmen “geçinemediğini” söyleyerek tartışma yarattı. Özcan’ın aylık geliri, milletvekili maaşı olarak 273 bin 196 lira ve emekli milletvekili maaşı olarak 177 bin 658 lira olmak üzere toplam 450 bin 854 lirayı buluyor.

Siyasetçi kimliğinin yanı sıra iş insanı kimliğiyle de bilinen Özcan, Tekirdağ’da sahibi olduğu köfte restoranları zinciri üzerinden de gelir elde ediyor. Restoran işletmeciliğinde son iki yılda menü fiyatlarına iki kez zam yapan Özcan’ın yaptığı artışların toplam oranı ise yüzde 75’e ulaştı.

ÜÇ GELİR YETMEDİ

Özcan’ın üç ayrı düzenli geliri bulunmasına rağmen harcamalarının maaşının iki katı olduğunu söyleyerek “geçinemediğini” öne sürmesi tartışma yarattı. Çorlu’da gazetecilere konuşan Özcan, “Maaşımı ve emekli maaşımı size vereyim, bir ay idare edin” diyerek şaşkınlık yaratan bir öneride bulundu.

Sözlerine, “Devlet bize araba vermiyor, mazot vermiyor, uçak bileti vermiyor” diye devam eden Özcan, bu ifadelerle devlet imkanlarından yeterince faydalanmadığını ima etti. Söz konusu açıklamalar, hem sosyal medyada hem de siyasi kulislerde tepkilere yol açtı.

ZAM İSYANI

Kendi restoranlarındaki fiyat artışlarına rağmen Meclis lokantasındaki zamları da eleştiren Özcan, “Zamlı yiyoruz” ifadesini kullandı. Kendi işletmesinde yüzde 75 oranında fiyat artışı yapmış bir işletmecinin lokanta fiyatlarından yakınması, kamuoyunda eleştiri konusu oldu. Basın toplantısında bir gazetecinin Özcan’a, “Aramızda yardım toplayalım size vekilim” sözleriyle tepki göstermesi dikkat çekti. Gazetecinin bu ironik çıkışı, Özcan’ın açıklamalarının kamuoyunda ne kadar tartışıldığının bir göstergesi olarak yorumlandı.

4 restoranı var sadece 3.5 milyon vergi ödedi

Özcan’ın Tekirdağ’da 4 ayrı köfte restoranı var. Restoranlarındaki mönüye bu ay başında zam yaptı. Köftenin porsiyonu 350 liradan 420 liraya çıktı. 2025 yılında da Özcan’ın restoranlarında satılan köfteye zam yapılmış ve bir porsiyon köfte 240 liradan 350 liraya yükselmişti. Mestan Bey’in restoranları 2 yılda 50 milyon liraya kadar ciro yapıyor. Özcan’ın yönetiminde yer aldığı Özcanlar Köfte’nin 2022, 2023 ve 2024 yıllarında ödediği vergi ise şöyle sıralandı:

- 2022: 19 bin 595 TL

- 2023: 6 milyon 367 bin TL

- 2024: 3 milyon 581 bin TL

Mestan Özcan’ın köfte zinciri var. 2023 ve 2024’teki cirosu 50 milyon lira.

Otel odalarında kalan emekliler için ‘münferit’ demişti

İki yıldır Milletvekili olan Özcan TBMM’de kanun teklifi Genel Görüşme ve Meclis Araştırması ile soru önergesi vermedi, 9 kez kürsüye çıktı. Genel Kurulda yerinden açıklamalarda bulundu.

Geçen ay 23 Aralık’ta emeklilerin barınma sorunu ve yetersiz kalan maaşlarıyla ilgili TBMM’de bir konuşma yaptı. Muhalefetin verdiği önergeye, düşük emekli maaşlarına ve emekli sorunlarının araştırılmasına karşı çıkarak şunları söyledi: “Hayat pahalılığı var ama bu sorunlar ilk kez yaşanmıyor. Otel odalarında kalan emekliler de münferit örnekler. Sorunları inkâr da etmiyoruz ama çözümün adresi biziz.”

Sosyal medya: Dinledikçe içim parçalandı

- İnsan da biraz utanma arlanma olur be. Bunu gözümüzün içine baka baka söylüyor.

- İstifa et şikayet etme para bırakmıyorsa yapma.

- Kattığın değer bir el kaldırmaktan ibaret. Bu kadar değere de 500 bin TL zaten çok.

- Hakkım ebedi haram olsun.

- Milletin açlıktan nefesinin koktuğu yerde yapılan açıklamaya bakar mısınız?

- Dinledikçe içim parçalandı. Keşke yakından tanısaydım, yardım etmek isterdim. Bir fon oluşturulabilir.

- İban paylaşsın da para gönderelim.

- Hakkaten ar, utanma duyguları hiç yok, pişkinlik zirve yapmış bunlarda…