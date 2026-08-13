Hollywood’un ünlü çiftlerinden Chris Pratt ve Katherine Schwarzenegger, farklı bir yaşam kurmak için Los Angeles’taki milyonlarca dolarlık malikanelerini satışa çıkardı. 2023 yılında 32 milyon dolarlık fiyat biçilen lüks ev için aradan geçen sürede tam beş kez indirim yapıldı. Fiyat 20 milyon dolara kadar düşmesine rağmen malikane hâlâ yeni sahibini bekliyor.

32 MİLYON DOLARDAN 20 MİLYON DOLARA DÜŞTÜ

Arnold Schwarzenegger ile Maria Shriver’ın dört çocuğunun en büyüğü olan Katherine Schwarzenegger ve oyuncu Chris Pratt, bir süredir çocuklarıyla birlikte çiftlikte yaşıyor.

Çocuklarını daha doğal bir ortamda büyütmek isteyen çift, Pacific Palisades’te bulunan malikanelerini 2023 yılında satışa çıkardı. Evin ilk satış fiyatı 32 milyon dolar olarak belirlendi.

Ancak beklenen olmadı. Alıcı çıkmayınca ünlü çift fiyatı birkaç kez aşağı çekti. Son indirimle birlikte malikane için istenen rakam 20 milyon dolara kadar geriledi. Böylece satış fiyatında toplam 12 milyon dolarlık düşüş yaşandı.

İÇİNDE TİYATRO SALONU BİLE VAR

Ünlü çiftin satışa çıkardığı malikane, fiyatındaki düşüşe rağmen sunduğu imkanlarla dikkat çekiyor.

1995 yılında inşa edilen ev, çift tarafından satın alındıktan sonra kapsamlı bir tadilattan geçirildi. Malikane, lüks yaşam için tasarlanmış çok sayıda özelliğe sahip.

Evin içinde yeşil kadife kanepelerle döşenmiş özel bir tiyatro salonu bulunuyor. Büyük yüzme havuzunun yanı sıra jakuzi, buhar odaları ve özel spa da malikanenin öne çıkan bölümleri arasında yer alıyor.

ÇİFTLİK HAYATI İÇİN RÜYA EVİNDEN VAZGEÇTİLER

Chris Pratt, söz konusu evi 2018 yılında 15,6 milyon dolara satın almıştı. Katherine Schwarzenegger ile 2019’da evlenen Pratt, çiftle birlikte 2021'den itibaren bu malikanede yaşamaya başladı.

Ancak çift daha sonra Katherine Schwarzenegger’ın annesi Maria Shriver’a daha yakın olan Brentwood’daki modern çiftlik evine taşındı.

Üç çocuklarını daha doğal bir ortamda yetiştirmek isteyen çift, çiftlik hayatını tercih edince Los Angeles’taki lüks malikanelerini satışa çıkardı.

12 MİLYON DOLARLIK İNDİRİM DE YETMEDİ

Malikanenin satış sürecinde beş kez fiyat indirimi yapılmasına rağmen henüz alıcı çıkmaması dikkat çekti.

32 milyon dolardan satışa sunulan ve son olarak 20 milyon dolara kadar gerileyen ev, böylece ilk fiyatına göre 12 milyon dolar daha ucuza satılmayı bekliyor.

İçindeki sinema salonu, havuzu, spa alanları ve diğer lüks özelliklerine rağmen malikane için uygun alıcının hâlâ bulunamaması, Hollywood emlak piyasasında dikkat çeken satış hikâyelerinden biri oldu.