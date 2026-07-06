Küresel ve yerli otomotiv markaları, temmuz ayı itibarıyla sıfır kilometre araç modellerinde yüksek oranlı nakit indirimleri ve faizsiz kredi seçeneklerini devreye aldı. Yapılan bu geniş çaplı fiyat revizyonları, pazarın yeniden hareketlenmesini sağlarken yeni model yılı geçişlerini de hızlandırdı.

YERLİ ÜRETİM VE ASYA PAZARINDA SON FİYATLAR NE OLDU?

TOGG

Yerli üretim TOGG, T10X modelinde sınırlı bir fiyat artışına giderken yüzde 0 faizli kredi avantajını sürdürüyor. Sedan segmentindeki T10F modelinin fiyatları ise sabit tutuldu.

Togg T10X V1 RWD Standart Menzil: 1.909.048 TL

Togg T10X V2 RWD Uzun Menzil: 2.411.000 TL

Togg T10F V1 RWD Standart Menzil: 1.885.000 TL

Togg T10F V2 4More (4x4): 3.218.000 TL

TOYOTA

Japon üretici Toyota, temmuz ayında genel fiyat istikrarını korurken Corolla ve CH-R gibi seçili hibrit modellerinde kampanyalı fiyat uygulamasını devreye aldı.

Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S: 1.790.000 TL (Kampanyalı fiyat)

Corolla 1.5 Passion X-Pack Multidrive S: 2.370.000 TL (Kampanyalı fiyat)

Corolla Hybrid 1.8 Dream-X-Pack e-CVT: 2.530.000 TL (Kampanyalı fiyat)

C-HR Hybrid 1.8 Flame e-CVT: 2.250.000 TL (Kampanyalı fiyat)

AVRUPALI DEVLERİN TEMMUZ AYI KAMPANYALARI NELERİ KAPSIYOR?

STELLANTIS GRUBU (PEUGEOT, OPEL, CITROEN, FIAT)

Grup markaları özellikle hibrit ve elektrikli modellerde yüksek tutarlı nakit indirimleri ile stok temizleme kampanyalarına odaklandı.

PEUGEOT

Yeni Peugeot 408 ALLURE 1.2 Hybrid: 2.330.000 TL (240.000 TL indirim)

Peugeot 2008 GT 1.2 Hybrid: 2.580.000 TL (13.500 TL zam)

Peugeot 3008 Allure 1.2 Hybrid: 2.649.000 TL (202.000 TL indirim)

Elektrikli E-208 GT: 1.999.500 TL (340.000 TL'ye 12 ay %0,99 faiz avantajı)

Elektrikli E-5008 GT: 3.644.000 TL

FİAT

Haziran ayında üretimi sonlandırılan Egea modeli için son stoklarda nakit indirimi uygulanırken, 2026 model yılı araçlara zam yapıldı.

Egea Sedan 1.6 M.Jet (Lounge): 1.529.900 TL (145.000 TL nakit indirimi)

Egea Cross 1.6 M.Jet (Limited): 1.990.500 TL (100.000 TL indirim)

Fiat Grande Panda (Elektrikli): 1.465.000 TL (144.900 TL indirim)

Fiat Topolino: 594.900 TL (90.000 TL indirim)

Fiat 500e Cabrio La Prima: 2.249.900 TL

OPEL

Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin (Edition): 1.395.000 TL (140.000 TL indirim)

Opel Astra 1.5 130 HP Dizel (GS): 2.290.000 TL (300.000 TL indirim)

Opel Grandland Hybrid 1.2 (Edition): 2.386.000 TL (716.000 TL indirim)

Opel Frontera Elektrik 44 kWh (GS): 1.600.000 TL (294.000 TL indirim)

CİTROEN

Ami modeli hariç tüm 2025 modeller listeden çıkarılarak tamamen 2026 model yılına geçiş yapıldı.

Citroen Ami 6 kW Elektrikli: 555.000 TL (30.000 TL nakit desteği)

e-C3 Max (Elektrikli): 1.490.000 TL (140.000 TL indirim)

C5 Aircross Hybrid 145 Plus: 2.375.000 TL (275.000 TL indirim)

e-C4 X Elektrikli: 2.100.000 TL (155.000 TL indirim)

RENAULT

Fransız üretici Clio modelinde fiyatları sabitlerken, Megane Sedan modelinde fiyat artışına gitti. Yeni Boreal modeli ise lansmana özel fiyatla listelendi.

Yeni Clio evolution plus: 1.830.000 TL (Fiyat sabit)

Renault Boreal evolution Turbo TCe EDC 145 hp: 2.194.000 TL (Kampanyalı özel fiyat)

Renault Boreal iconic Full hybrid E-Tech 160 hp: 3.399.000 TL

Megane Sedan Touch 1.3 TCe 140 bg: 1.841.000 TL (50.000 TL zam)

Austral techno mild hybrid 150 hp auto: 2.699.000 TL