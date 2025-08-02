Özel sağlık sigortası sahipleri, 2025’e rekor prim artışlarıyla girdi. Uzmanlara göre bu artışın en büyük nedeni, hastane ücretlerindeki fahiş yükseliş oldu.

Star Haber'de yer alan habere göre, son bir yılda sağlık hizmetlerindeki maliyetler sert şekilde arttı. Doktor muayene ücretlerinden, hastane yatış bedellerine kadar birçok kalemde ciddi zam yapıldı. Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı, "Geçen yıl bir uzman doktor bin 500 lira iken bugün itibarıyla 4 bin 500 lira olmuş. Bir gecelik konaklama özel bir hastanede minimum 35 bin ile 100 bin lira arasında değiştiğini söyleyebiliriz." dedi.

DÖRT KİŞİLİK AİLENİN MASRAFI 2 KATINA ÇIKTI

Sigortasını aktif olarak kullananlar için yenileme dönemlerinde primler neredeyse iki katına çıktı. Hatta hiç kullanılmamış poliçelerde bile yüzde 40’a varan zam yapıldı. Sigorta uzmanlarının aktardığına göre, dört kişilik bir aile için geçen yıl 150-200 bin lira bandında olan poliçeler, bu yıl 350-400 bin lira seviyesine çıktı.

Tamamlayıcı sağlık sigortalarında tutarlar daha düşük olsa da artış oranı aynı seviyede. Bağcı, "Geçen yıl 30-40 bin lira olan dört kişilik aile primlerinin bu yıl 80-90 bin lira gibi rakamlarla karşılaştığını rahatlıkla görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

İNDİRİM KULLANMAK MÜMKÜN

Uzmanlar, poliçelerde indirimli yenilemenin mümkün olduğunu belirtiyor. Ancak bunun için dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyorlar. Turusan Bağcı, “Özel sağlık sigortalarında az kullanım indirim anlamına geliyor. Gereksiz tahlillerden, yönlendirmelerden ve harcamalardan kaçınmak, sigortacıdan ek indirim almanızı sağlayabilir” dedi.