Adana'nın Seyhan İlçesi Pınar Mahallesi'nde bulunan yerel bir zincir markette geçtiğimiz gün nane ve maydonozun demet fiyatı 1 TL'ye düşürülünce izdiham oluştu.

Farklı marketlerde 25 ila 30 lira arasında satılan maydonozu 1 liraya almak için vatandaşlar birbirileriyle mücadele etti. Market çalışanları müşterilerin taleplerini karşılamak için yoğun mesai harcadı. Görüntüler sosyal medyada da 'Şok kampanya' notuyla paylaşıldı.

'TARIM ÜLKESİYDİK, MAYDONOZ İÇİN KAVGA EDİLİYOR'

Görüntüleri izleyeneler sosyal medyada şu yorumları yaptı:

- Bu görüntüleri görüp; 'Millet birbirini ezmesin, izdiham oluşmasın diye fiyatları yüksek tutuyoruz,' derlerse buna inanacak bir %51 var"

- O değil de milletin bu görgüsüz tavrı ne olacak? Maydonoz yani onun için de saldırmazsın. Toplu travma mı nedir bunun adı? Neye indirim olsa veya bedava bir şey orada izdiham var. Bir durun.

- Rezalet bir dönem yaşıyoruz. Gelir dağılımı adaletsizliği, işsizlik, üretim, eğitim neye baksan elde kalıyor. İnsanları birbirine düşman etmekte ustalar. Her kötü şeyin sorumluluğu birilerine bağlanıyor. Acil seçim yapılmalı tarım ülkesiydik maydonoz, elma için kavga ediliyor.

- Teyze kasayı almış dolduruyor çok merak ediyorum ne yapacaksın o kadar maydonozla?