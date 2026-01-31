Karadeniz’de etkili olan elverişsiz hava şartları nedeniyle Zonguldaklı balıkçılar limana hapsoldu. Bölgede bir süredir devam eden poyraz fırtınası nedeniyle avcılık faaliyetlerinin sekteye uğraması, balık arzında düşüşe, fiyatlarda ise artışa neden oldu.

FİYATLAR 1 HAFTADA YÜKSELİŞE GEÇTİ

Denizdeki fırtınanın yansıması tezgahlarda hissedilirken, geçtiğimiz hafta kilogramı 150 liradan alıcı bulan istavrit 200 liraya çıktı. Mezgitin kilogram fiyatı 350 liradan 400 liraya yükselirken; barbun ve zargan 400 lira, uskumru ise 250 liradan satışa sunuldu. Kültür balıkçılığının temel ürünlerinden çupra ve levreğin adet fiyatı ise 350 lira oldu.

"HAMSİ BİTTİ, PEŞİNE İSTAVRİT PATLADI"

45 yıldır balıkçılık yapan Kadir Ercan Düzer, hava muhalefetinin piyasayı doğrudan etkilediğini belirtti. Sezonun genel gidişatını değerlendiren Düzer, "Bu sene balık olmadı ama Allah hamsiyi, istavriti verdi. 5 aydan beri hamsi satıyoruz. Bunun yanında mezgit, istavrit, barbun da var. Hamsi bitti, peşine istavrit patladı" ifadelerini kullandı.

Hava koşullarının düzelmesiyle birlikte av miktarının artması ve fiyatların yeniden makul seviyelere çekilmesi bekleniyor.