Balıkçılıkta önemli kentlerimiz arasında yer alan Sinop, kalkan balıkları adeta tezgahları süsledi. 10 gün öncesine kadar 1.500 lirada satılan kalkan balığı 500 ila 750 liradan tezgahlarda yerini almaya başladı. Bol miktarda kalkan balığı avlanması hem balıkçıların hem de alıcıların yüzünü güldürdü.
KIYMA YERİNE KALKAN ALIYORLAR
Vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği kalkan balığı, yoğun ilgi görürken balıkçılar ise vatandaşın 600 lira verip kıyma almak yerine 750 lira ödeyip kalkan balığı aldıklarını söyledi. Yarı yarıya düşen fiyatlar vatandaşların da ilgisini çekti.