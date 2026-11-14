Kış aylarının en sevilen sokak lezzetlerinden kestane kebap, bu sezon tezgahlardaki etiketiyle adeta cep yakıyor. Geçtiğimiz kış kilogramı ortalama 750 liradan alıcı bulan pişmiş kestanenin fiyatı, yeni sezonda yüzde 30'un üzerinde artış göstererek 1000 liraya ulaştı. Kestane üretiminin ve ticaretinin kalbi sayılan Bursa'da, tarihi çarşı çevresinde tezgah açan esnaf, hem maliyetlerden hem de alım gücünün düşmesinden dert yanıyor. Yarım kilosu 500 lira, 100 gramı ise 100 liradan satılan kestane, bu kış lüks tüketim ürünleri arasına girdi.

"BİZ DE MAHCUP OLUYORUZ AMA MALİYETLER KURTARMIYOR"

Bursa'da 18 yıldır kestane kebap tezgahı işleten esnaf Ahmet Yılmaz, fiyat artışının kendi ellerinde olmadığını belirterek, "Geçen yıl kilosunu 750 liradan veriyorduk, o zaman bile tepki geliyordu. Bu yıl hem ham kestanenin geliş fiyatı çok yükseldi hem de kömüründen işçiliğine her şeye zam geldi. Mecburen 1000 liraya çektik. Tezgahın önüne gelen fiyat etiketini görünce şaşırıp geri dönüyor. Eskiden yarım kilo, bir kilo alan müşteriler şimdi 100-150 gram ancak alabiliyor” dedi.

"ARTIK SADECE KOKUSUNU ALIP GEÇİYORUZ"

Tezgah önünden geçerken fiyatları inceleyen vatandaşlar ise duruma tepkili. Çocuklarıyla çarşıda gezen Selma Demir, kestanenin artık sadece vitrinlik bir lezzet haline geldiğini söyleyerek, "Geçen sene çocukların canı çektikçe az da olsa alabiliyorduk. Bu yıl kilosunun 1000 lira olduğunu görünce gözlerime inanamadım. İki avuç kestane 200-300 lira tutuyor. Mecbur sadece kokusunu içimize çekip yanından geçiyoruz" ifadelerini kullandı.