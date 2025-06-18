Kış aylarında meydana gelen ve Türkiye'nin tarım deposu şehirlerini etkileyen zirai don felaketi, meyve fiyatlarında şoke edici manzaraların görülmesine neden oluyor.



İstanbul Avrupa Yakası Hal Müdürlüğü'nün fiyat sepetinde yer alan verilere göre, geçtiğimiz yılın haziran ayında 80 liradan satışa sunulan kirazın kilogramı bu yıl 400 liraya ulaştı.

Milyonlarca vatandaş tarafından sevilerek tüketilen yaz meyvesinin bu yıl dar ve orta gelirli vatandaşların evine girmesi giderek zorlaşıyor. Öte yandan meyve ve sebze fiyatlarında görülen artış yalnızca kirazla sınırlı değil. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zirai don olayından 16 ürünün etkilendiğini belirterek, bunların armut, ayva, badem, ceviz, elma, erik, fındık, kayısı, kiraz, limon, mandalina, nektarin, portakal, şeftali, üzüm ve fıstık olduğunu açıklamıştı.



TANESİ 10 LİRADAN SATILIYOR



Kiraz fiyatlarında görülen rekor artış, İstanbul ile sınırlı değil. Geçtiğimiz günlerde Eskişehir'de satışa sunulan Napolyon kirazın tanesinin 10 lira olduğu görülmüş, söz konusu görsel sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.







