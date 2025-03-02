Dünyanın çeşitli ülkelerinde görülen kuş gribi vakaları, tavuk eti ve yumurta satışlarında büyük bir dalgalanmaya neden olurken, aralarında ABD ve Almanya'nın da bulunduğu çok sayıda ülke, tonlarca yumurta satın almak için Türk şirketlerin kapısını çaldı.

Daha fazla getiri sağlamak amacıyla, iç pazara sürülmesi planlanan yumurtaları ani bir karar ile ihracat ürünü haline dönüştüren firmalar, Türkiye'de satışa sunulan yumurta sayısının azalmasına neden olurken, bu durum marketlerde 30'lu yumurta paketlerinin 300 liraya kadar yükselmesine yol açtı.

ABD Tarım Bakanı Brooke Rollins, kuş gribi krizini engellemek ve yumurtayı yeniden uygun fiyatlı hale getirmek için 1 milyar dolara (yaklaşık 36 milyar 450 milyon lira) kadar yatırım yapacaklarını açıklamıştı.



İKTİDAR KISITLAMA GETİRDİ AMA ÖNLEMLER YETERSİZ

ABD ve Avrupa'dan gelen yumurta talebi nedeniyle yurt içi piyasada arz, talep ve fiyat dengesinin bozulmasının önüne geçmek için 25 Şubat tarihli Resmi Gazete'de üretici firmalara yönelik ek yükümlülükler getirilse de, marketlerde yumurta stokları ve fiyatları konusunda sorun yaşanmaya devam ediyor.

Kuş gribinin yanı sıra 20 Nisan’daki Paskalya Bayramı öncesinde Avrupa ülkelerinde yumurtaya olan talep artış gösterirken, gözler yeniden Türkiye'ye çevrildi.

RAMAZANDA YUMURTAYA ZAM BEKLENMİYOR

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, sofralık yumurta ihracatında kilogram başına 50 sent kesinti yapılmasının kararlaştırıldığını anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:

"ABD ve Avrupa'dan gelen yumurta taleplerinden sonra iç piyasada fiyatların sebepsiz yere artırılmaması için ihracatta kesinti tedbiri alındı. Bu çok normal. Bizim üretimimizde bir sıkıntımız yok, artarak devam ediyor. Yumurta fiyatları genelde algıyla belirleniyor. İç piyasada talebi karşılayacak üretimimiz var. Önceliğimiz iç piyasaya ürün tedariki. İç piyasa ve ihracat için ayrı ayrı üretimler yapıyoruz."

Geçen yılın son aylarında kuş gribinden dolayı üretimin bir miktar gerilediğine işaret eden Afyon, o dönemde oluşan üretim açığının hızlı bir şekilde kapatıldığını söyledi.

Afyon, ramazan ayı öncesinde iç piyasada fiyatların yükselmesi için bazı söylentilerin oluşturulduğuna dikkati çekerek, "Şu an fiyat artışı için bir neden yok. Ramazan ayında da fiyatların artmasını beklemiyoruz. İhracat iç piyasada dengeyi bozmayacak, fiyatlar etkilenmeyecektir. Şu an yüzde 120'ye yakın yeterliliğimiz var. Kapasitemiz var. Bunu gelen talepler doğrultusunda yüzde 135'e kadar çıkarabiliriz." dedi.