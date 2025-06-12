Brent petrol fiyatlarında yaşanan yukarı yönlü hareketler, akaryakıt ürünlerinde peş peşe zam kararlarının alınmasına neden oldu.
Sektör kaynakları, cuma gecesi benzine ve cumartesi gecesi motorin fiyatlarına 1 TL'lik zam beklerken, dün yaşanan yükselişlerin ardından benzin zammında değişikliğe gidildi.
BENZİN ZAMMI 1,75 TL OLDU
Değişiklikle birlikte benzin fiyatları, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,75 TL zamlanmış olacak. Brent petroldeki yükseliş nedeniyle motorine yapılacak 1 liralık zamda da güncellemeye gidilmesi bekleniyor.
12 Haziran 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde...
BENZİN
İstanbul (Avrupa): 46.91 TL/L
İstanbul (Anadolu): 46.76 TL/L
İzmir: 47.92 TL/L
Ankara: 47.58 TL/L
MOTORİN
İstanbul (Avrupa): 46.22 TL/L
İstanbul (Anadolu): 46.1 TL/L
İzmir: 47.42 TL/L
Ankara: 47.07 TL/L
İstanbul (Avrupa): 46.22 TL/L
İstanbul (Anadolu): 46.1 TL/L
İzmir: 47.42 TL/L
Ankara: 47.07 TL/L