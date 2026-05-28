Karacaören Mahallesi’nde üretilen karpuzda hasat başladı. Alakır Çayı Havzası’nda dar bir alanda üretilen karpuzlar, sabah erken saatlerde seralardan hasat edilip, ilçe merkezinde satışa sunuluyor. Şubat ayında toprakla buluşan karpuz, 3 ay içinde hasat edilecek hale geliyor.

Yaklaşık 20 yıl önce mahallede ilk defa kış mevsiminde karpuz yetiştirmeye başlayan Halil Çatal, “Karacaören karpuzu Karacaören Mahallesi’nde yetişir. Çekirdekli, rengi pembedir. Karpuzun içi pamuk şekeri gibi ağızda erir. Biraz kabuğu kalın olsa da karpuzun orijinali bu şekildedir. Bu her yerde olmaz. Bizim buraya has. Hasadı 20 Mayıs'ta başlar, 20 Haziran'da biter. Tat ve şeker oranı yüksek olduğu için halkımızın tercih ettiği bir karpuzdur" dedi.

'FİYATI SORULMAZ'

Bu karpuzun Karacaören'de dar bir alanda yetiştiğini aktaran Çatal, "Kumluca halkına ancak yeter. Fazla bir rekolte yok. Dışarı satmıyoruz. Kendi ilçemize ancak yetiyor. Karacaören karpuzunu gören fiyatına bakmaz, tadına bakar. Karacaören karpuzu olduğunu bilen de fiyat sormaz. 20 Şubat'ta dikiyor, 20 Mayıs'ta hasat ediyoruz. 3 aylık periyotta hasada hazır hale geliyor. Dönümden 4 ton civarında karpuz hasat ediyoruz. Aşı karpuz olsa dönümden 8-10 ton ürün çıkar. Ama biz tatlı olsun, az olsun diyoruz" dedi.