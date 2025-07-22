Türkiye'de domates üretiminin en fazla olduğu 5 il arasında yer alan İzmir'de Tarım İl Müdürlüğü verilerine göre geçtiğimiz yıl 100 bine yakın dekar alanda 770 bin 34 ton salçalık ve kurutmalık tip domates üretildi.



Bu yıl ekim alanlarının artırılması ve verim ile üretimin daha yukarı çıkarılması hedeflenirken, Temmuz ayının son günleri itibarıyla domates üretiminde hasat hızlandı. Temmuz ayının son günleriyle birlikte hasadın son aşamasına gelindiğini aktaran domates üreticileri, bu sene rekoltenin yükselmesine rağmen salça fabrikaları nedeniyle fiyatların düştüğünden şikayet etti.



FİYATI 3 LİRAYA KADAR GERİLEDİ



Menemen Ziraat Odası Başkanı Yücel Altıntaş, Menemen Ovası'nda 10 bin dönümün üzerinde alanda domates üretimi yapıldığını söyleyerek, dış pazardan gelen talepte artış yaşanmasını açıkladı. Bu durumun fiyatların gerilemesine neden olduğunu aktaran Altıntaş, salça fabrikaları nedeniyle tarlada domates fiyatlarının 3 liranın altına indiğine dikkat çekti.

Üreticinin zor günler geçirdiğini dile getiren Altıntaş, şöyle konuştu:

"Üretici burada çok mağdur oldu. Girdi maliyetleri geçen yıla göre çok arttı. Bu şartlar altında seneye çiftçi üretim yapamayacak. Çünkü seneye sermayesi olması lazım. Zaten şu anda çiftçi ürünü yetiştirmekte ödediği tohum, gübre, ilaç ve mazotun hiçbirini geri alamayacak. Yarım litre suyun 10 lira olduğu bir ülkede domatesin 2-3 lira olması komik. Burada yetkililerin önlem alması lazım."

Domates üreticisi Mustafa Er de 20 yıldan beri baba mesleği çiftçilikle uğraştığını ve bu yıl 44 dönümlük alanda domates ürettiğini ifade etti.

Temmuzda başladıkları hasadın sonuna yaklaştıklarını ama fiyatların kendilerini üzdüğünü anlatan Er, şunları belirtti:

"Domatesi martın sonunda ekmeye başladık. Şu ana kadar hiç içinden çıkmadık. İki yıl önce fabrikalar, salça üreticileri, domatesi 4-4,5 lira bandında alırken bu sene fiyatları 2-3 lira bandına kadar düşürdüler. Bu tarlaya 1 milyon para yatırdım, şu an 500 bin lira zararım var. Seneye ne olacak bilmiyorum."

SALÇA FABRİKALARI FİYATI DÜŞÜRÜYOR

Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun da bölgede fiyatlar nedeniyle domates çiftçisinin mağduriyet yaşadığını, tüm girdiler artmasına rağmen salça fabrikalarının ürünü geçen yıldan daha düşük fiyata aldığını anlattı.



Çiftçinin çok büyük emek verdiğini ifade eden Olgun, "Geçen yıl alınan fiyatın altına bir fiyatla ürünü alıyorlar. Tabii bu da çiftçimiz için büyük bir zarar anlamına geliyor. Torbalı'da yetişen domatesin yüzde 80'i salçaya gidiyor. Yüzde 20'si kurutma ve sofralığa gidiyor. Onun için salçanın payını azaltmamız lazım." dedi.

Torbalı'dan kuru domates ihracatı yapan Kemal Saygıner ise bu yıl Türkiye genelinde birçok çiftçinin çeşitli nedenlerle domatese yöneldiğini ve bunun sonucunda rekoltede rekor beklediklerini söyledi.

Üretimin artmasına bağlı olarak özellikle salçalık domateste fiyatların çiftçiyi üzdüğünü vurgulayan Saygıner, ürünün tarlada kalmasından endişe ettiklerini dile getirdi.