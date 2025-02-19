Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte İstanbul'un en işlek alışveriş noktalarından biri olan Eminönü'nde çarşı pazar tekrar hareketlenmeye başladı. İstanbul'da alışverişin daha uygun fiyata yapılabildiği bu bölgede, Ramazan ayının vazgeçilmez yiyeceklerinden biri olan hurma da tezgahlardaki yerini aldı. Ancak bu yıl hurma fiyatları, geçtiğimiz seneye göre önemli bir artış gösterdi.

HURMA FİYATLARINDA YÜZDE 30'LUK ARTIŞ

Eminönü'nde hurma fiyatları dükkan dükkan değişiklik gösteriyor. Geçen yıl ile kıyaslandığında, fiyatlarda yaklaşık yüzde 30 oranında bir artış olduğu gözlemleniyor. Hurmanın türü ve boyutu, fiyatların belirleyicisi olurken, kilogram fiyatı 140 TL’den başlıyor ve bazı özel çeşitlerde 650 TL’ye kadar çıkabiliyor.

KUDÜS HURMASININ FİYATI DAHA YÜKSEK

Hurmanın cinsine göre fiyat farkları da oldukça belirgin. Küçük boy hurmalar ile daha büyük ve kaliteli çeşitler arasında 70-80 TL'lik farklar bulunabiliyor. Özellikle Kudüs hurması, diğer çeşitlere göre çok daha yüksek fiyatlarla satılıyor ve bu çeşit, Ramazan ayının en çok tercih edilen türleri arasında yer alıyor.

BAZI ÜRÜNLERDE DE İNDİRİM BAŞLADI

Eminönü esnafı, Ramazan ayına özel olarak bazı ürünlerde indirim yapmayı tercih etti. Bu indirimlerin 30-40 TL arasında değiştiği belirtiliyor. Esnaf, özellikle ay sonuna doğru alışverişin daha da hareketleneceğini ve fiyatların daha da yükselmesini bekliyor. Ramazan ayı ise 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak.