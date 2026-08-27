Mart ayının başında Dünya atmosferine giren ve yaklaşık altı saniye süren geçişi Almanya’nın batı ve orta kesimlerinde binlerce kişi tarafından görülen meteorit, Bonn'un güneyindeki Koblenz-Güls'te bir eve zarar verdi. Avrupa Uzay Ajansı (ESA) verilerine göre maddi hasarla atlatılan olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

HERKES ARAMAYA ÇIKTI

Olayın ardından, meteoridlerin koleksiyon piyasasındaki yüksek değeri gündeme geldi. Almanya'daki Oberwesel Meteorit Müzesi'nin yöneticisi ve meteorit ticareti uzmanı Stephan Decker, bazı nadir örneklerin gram fiyatının 6 bin dolara (yaklaşık 288 bin liraya) kadar çıkabildiğini belirtti. Bu bilgilerin ardından bölgede gök taşı parçalarını arama çalışmaları başladı.

DEĞERİNİ BELİRLEYEN UNSURLAR VE YASAL DURUM AÇIKLANDI

Meteoridlerin değerini ve aranan özelliklerini belirleyen temel kriterler şu şekilde sıralandı:

Kimyasal ve mineralojik yapı, korunma durumu, buluntunun ne kadar yeni olduğu ve türünün nadirliği.

Sıra dışı mineraller içeren örnekler ile Ay ve Mars kaynaklı olduğu tespit edilen parçalar.

Bu tür buluntuların büyük bölümü özel koleksiyonculardan ziyade astronomi ve gök cisimleri araştırmaları yapan kurumların ilgisini çekiyor.

Almanya'da meteoridlerin mülkiyeti eyaletlere göre farklı kurallara tabi tutuluyor. Koblenz-Güls'teki olayda zarar gören kişilerin kendi arazilerine düşen parçalar üzerinde hak talep edebileceği ifade edildi. Bilimsel değeri yüksek buluntularda ise kararı devlet veya ilgili kurumlar verirken, buluntuyu keşfeden kişiye ödül verilebiliyor.

Avrupa Uzay Ajansı, bu tür meteorit geçişlerinin görülme sıklığının birkaç haftada bir ile birkaç yılda bir arasında değiştiğini bildiriyor.