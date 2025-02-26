Karadeniz'de yaşanan fırtına Zonguldak'ı da etkiledi. Fırtınanın sona ermesiyle beraber balıkçıların ağladı da doldu taştı. 200 liradan satılan hamsinin fiyatı150 liraya kadar düştü.

HAMSİ BOL OLUNCA FİYATI DA DÜŞTÜ

Kar ve fırtınanın etkili olduğu şehirde, havanın tekrar düzelmesinden sonra balıkçılarda denize açıldı. Ağlarına çok fazla hamsi takılan balıkçılar, tezgahlarda balıkları uyguna satmaya başladı. 200 liradan satılan hamsilerin fiyatı da bolluktan dolayı 150 lira düştü. Kar suyundan dolayı da irileşen hamsiler vatandaşın da ilgisini çekti.

TEKRAR 200 LİRA OLABİLİR

Tekrar fiyatının çıkabileceğini söyleyen balıkçı Oktay Ertürk, fiyatın ileriki günlerde aynı kalmayacağını belirtti. Vatandaşı balıksız bırakmadıklarını söyleyen Ertürk, "Şu an fiyatı 150 lira. Ancak ileriki günlerde aynı kalmayacak. Şu an 150 liradan satılan hamsi, önümüzdeki günlerde 200 liraya kadar çıkar" dedi.