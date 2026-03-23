Dünya teknoloji devlerinden biri olan ve özellikle dijital saatleri ile ön plana çıkan Casio, bu kez farkını saatler dışında bir alanda ortaya koydu. Casio dijital saatlerinde kullandığı koleksiyonluk ürün stratejisini bu kez hesap makinesinde kullandı. Japon firma ''The Special One'' adıyla piyasa süreceği S100X-JC1-U model numarasına sahip yeni amiral gemisi hesap makinesi modelini tanıttı.

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR FİYATINA HESAP MAKİNESİ

Casio sıradan modellerden ayrılan bu yeni hesap makinesini yalnızca 650 adetle sınırlı olacak şekilde üretti. Fiyatı ise 624 dolar (99.000 yen) seviyesinde görülüyor. Bu da ortalama bir dizüstü bilgisayar fiyatı ile yarışıyor. Modeli sıradan hesap makinelerinden ayıran en büyük özelliği ise üretiminde kullanılan yüksek kalite malzemeleri oluyor. Cihazın alüminyum gövdesi 190 yılında faaliyet göstermeye başlayan Yamakyu Shitsuki şirketi tarafından Japon lake sanatı yani Urushi teknikleri kullanılarak elle işlendi.

Özel hazırlanan bu teknik metalin cam bir parlaklığa sahip siyah görünüm kazanmasına yardımcı oluyor. Bu hassas işlem Japon lake sanatı ustası Ryuji Umeda tarafından bizzat gerçekleştirildi ve 1 ay sürdü. Tasarımın diğer tamamlayıcı özellikleri ise kırmızı çerçeveye sahip tuşları ve altın renkli işlenen rakamlar.

TENİK ÖZELLİKLERİ VE ÖMRÜ

Casio'nun özen gösterdiği tek nokta cihazın dış görünüşü de olmadı. Cihaz 12 haneli LCD ekran ve çift katmanlı özel kaplama sayesinde yansımayı minimuma indiriyor. Bu da yüksek kontrast ve netlik sağlıyor. Tuşlarda kullanılan makas mekanizması yani Scissor-switch ise her basışta net ve belirgin geri bildirimi sağlıyor.

Cihazın enerji ihtiyacı oldukça düşük. Tek bir CR2025 tipi pil ile günde 1 saatlik kullanımda 7 yıl pil ömrü vadediyor. Japonya'da satışa sunulan özel seri ürün dünyada yalnızca 650 adetle sınırlı olacak şekilde satılacak. Firma ürünü sadece bir hesap makinesi değil aynı zamanda Japon zanaatkarlığının örneği olarak nitelendiriyor.