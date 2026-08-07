Yaz aylarında kavurucu sıcakların etkisini artırmasıyla birlikte tüketiciler serinleme çözümlerine yöneldi. E-ticaret platformu Trendyol'un verilerine göre, Haziran ve Temmuz aylarında klima, vantilatör ve portatif soğutucu ürünlerine yönelik Türkiye genelindeki talep yüzde 540 gibi rekor bir seviyede arttı.

SİPARİŞLER YÜZDE 672 ORANINDA FIRLADI

Şirketin açıkladığı verilerde en dikkat çeken artış vantilatör ve taşınabilir soğutucularda yaşandı. Bir önceki aya kıyasla vantilatör siparişleri yüzde 672 oranında fırlarken, portatif soğutucu satan mağazaların sipariş artışı yüzde 644'ü buldu. Klima satıcılarına ulaşan siparişler ise aylık bazda yüzde 171 oranında yükseliş gösterdi.

Geçtiğimiz yılla kıyaslandığında da artış grafiği devam etti. Yıllık bazda klima satan mağazalar siparişlerini yüzde 88 artırırken, vantilatör satıcıları yüzde 50, portatif soğutucu sağlayıcıları ise yüzde 29 daha fazla satış gerçekleştirdi.

ANADOLU AKDENİZ VE EGE’Yİ SOLLADI

İklimlendirme ürünlerine gösterilen ilgide bölgesel farklılıklar öne çıktı. Sıcaklık ortalamalarının her zaman yüksek seyrettiği Akdeniz ve Ege bölgelerinde talep artışı yüzde 458 olurken, Türkiye'nin diğer bölgelerinde bu oran yüzde 578’e kadar yükseldi.

EN ÇOK SİPARİŞ VEREN İLLER BELLİ OLDU

Serinleme ürünlerine en yoğun ilgiyi gösteren şehirler sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri, Bursa, Kocaeli, Adana ve Konya oldu.

Platform üzerinden Türkiye'nin dört bir yanına en çok iklimlendirme ürünü sevk eden tedarikçi iller ise İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli, Mersin ve Adana olarak kayıtlara geçti.