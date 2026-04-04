Kahve fiyatlarındaki %30’u aşan rekor artış, gıda sahtekarlarını yeni yöntemlere itti. Özellikle öğütülmüş ve hazır kahve paketlerine "kavrulmuş soya fasulyesi" karıştırılarak maliyetin düşürüldüğü, ancak kalitenin ve güvenliğin hiçe sayıldığı konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor.

WP Finanse ve dlahandlu.pl tarafından paylaşılan raporlara göre, sahteciler en çok soya fasulyesine başvuruyor.

Kavrulmuş soya fasulyesi, öğütüldüğünde gerçek kahveye benzer bir renk ve doku sağlıyor. Bu yöntemle kahve miktarı, tüketici tarafından fark edilmeden hacimsel olarak artırılabiliyor.

SAHTE KAHVE NASIL AYIRT EDİLİR?

Ürünler, genellikle piyasada güven kazanmış büyük markaların ambalaj tasarımları birebir kopyalanarak satılıyor. Uzmanlar, evde yapılabilecek basit testlerle sahte ürünlerin deşifre edilebileceğini belirtiyor:

Koku Testi: Gerçek kahvenin dolgun ve keskin aromasına karşın, soya karışımlı ürünler daha "topraksı" ve bitkisel bir koku yayıyor.

Renk Analizi: Eğer öğütülmüş kahve alışılmadık derecede açık renkliyse, bu ürünün seyreltilmiş olma ihtimali yüksek.

Su Emme Hızı: Öğütülmüş soya, gerçek kahve çekirdeğine göre suyu çok daha hızlı emer. Demleme sırasında kahvenin aniden şişmesi veya kıvamın beklenenden farklı olması bir "sahtecilik" işareti olabilir.

Piyasaya sahte ürünlerin sızmasındaki temel motivasyon ekonomik baskılar.

UCE Araştırma ve WSB Merito Üniversiteleri'nin verilerine göre, öğütülmüş kahve fiyatları son bir yılda %30'dan fazla değer kazandı. Dünyanın en büyük üreticileri olan Brezilya ve Vietnam'daki hasat verimliliğine dair belirsizlikler, fiyatlar üzerindeki baskıyı artırmaya devam ediyor. Bu durum, piyasada kalitesiz ve hileli ürünlerin çoğalmasına zemin hazırlıyor.

Tüketicilerin, piyasa ortalamasının çok altındaki fiyatlara karşı "şüpheci" yaklaşması gerektiği vurgulanıyor. Kahve sadece keyifli bir içecek değil, aynı zamanda küresel iklim krizinden en doğrudan etkilenen emtialardan biri haline geldi. Hasat dönemlerindeki belirsizlik sürdüğü müddetçe, mutfaklardaki "sahtecilik" riskinin artarak devam etmesi bekleniyor.